Россиянам ноутбуки не нужны. Продажи упали, рынок захватывают российские и китайские бренды

В России в I квартале 2023 г. зафиксировано падение продаж ноутбуков более чем на 30%. Россияне переключились на дешевые модели до 20 тыс. руб. и в связи с уходом привычных брендов отдают предпочтение российским и китайским ноутбукам. Схожая тенденция наблюдается и в сегменте настольных ПК.

Ноутбуки не продаются

Россияне теряют интерес к ноутбукам – по итогам I квартала 2023 г. их продажи сократились на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Как пишет «Коммерсант», за первые три месяца 2023 г. в России было продано около 812 тыс. мобильных ПК.

В деньгах рынок ноутбуков просел еще сильнее – на 33%. Российские ритейлеры и маркетплейсы наторговали в сумме на 45,5 млрд руб. В то же время в сегменте мобильных ПК наблюдается стремительное замещение американских и тайваньских брендов китайскими – ушедших вендоров заменили новые производители, техника которых ранее россиян мало интересовала.

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Согласно статистике Holodilnik.ru, продажи ноутбуков HP, Acer, Asus, Dell и Apple за год рухнули на 74%, 62%, 67%, 75% и 34% соответственно. Все эти компании еще в 2022 г. изъявили свое нежелание продолжать бизнес в России. Их тут же заменили Haier и ее дочерний бренд Thunderobot – их продажи взлетели на 23% и более чем на 100%. Ноутбуки китайской марки Chuwi показали более чем 100-процентный рост, тайваньской Gigabyte – 42-процентный.

Настольные ПК покупают чаще

Российский рынок настольных компьютеров пострадал заметно меньше, если рассматривать его падение в процентах. За год он рухнул на 6% – в I квартале 2023 г. было продано 278 тыс. десктопов. В деньгах рынок сократился на 31%, составив 12,1 млрд руб.

Как и в случае с ноутбуками, хуже всех дела с продажами оказались у покинувших Россию HP и Dell. Внезапно рядом с ними оказалась и российская Depo, и в то же время свою долю рынка с 15 до 20% за год нарастила российская iRu.

Никто не хочет переплачивать

В современных реалиях, когда цены на технику из-за геополитики, параллельного импорта и слабого рубля постоянно растут, россияне быстро снижают свои требования к «начинке» ноутбуков и десктопов. По итогам I квартала 2023 г. стало очевидно, что они переключились на бюджетные решения.

Например, популярность настольных ПК в ценовом сегменте до 18 тыс. руб. всего за год выросла на 84%, а те, что стоят до 25 тыс. руб, стали продаваться на 73% чаще. Продажи ПК по цене от 50 до 150 тыс. руб. упали на 33%, а еще более дорогих решений – и вовсе на 77%.

Все вышесказанное в полной мере касается и ноутбуков – в начале 2023 г. россияне чаще сего покупали ноутбуки не дороже 20 тыс. руб.

Импортозамещение стало очевидным

О падении продаж настольных и мобильных ПК говорят и крупные маркетплейсы. Представители «Ситилинка» сообщили CNews, что в I квартале 2023 г. рынок просел на 30-35% в сумме, что стало следствием ухода иностранных брендов.

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Бегство зарубежных компаний вынудило россиян начать поддерживать отечественных и китайских производителей. «В компьютерах мы наблюдаем рост спроса на российских производителей. В ноутбуках эта тенденция заметна меньше, спрос смещен больше в сторону китайских брендов», – сообщили CNews в «Ситилинке». В ритейлере отметили, что лучше всего за отчетный период показал себя бренд iRu – его продажи в «Ситилинке» за год выросли на 20% в натуральном выражении.

Схожую статистику предоставили CNews и в «М.Видео-Эльдорадо». «В I квартале 2023 г, российский рынок ноутбуков составил более 750 тыс. шт. На объем продаж повлияли ажиотажный спрос в конце февраля - начале марта 2022 г. и пандемийный тренд. Однако с середины марта и в начале апреля 2023 г. отмечается позитивная тенденция относительно 2022 г.», – заявили представители группы. По их словам, наиболее активный рост демонстрируют китайские бренды. «Увеличивается доля российских компаний, но остается еще достаточно небольшой», – добавили они.

В компании отметили, что в I квартале 2023 г. «интерес к ноутбукам отечественных компаний показал позитивную динамику, а доля увеличилась почти вдвое». Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» полагают, на рост спроса влияет расширение ассортимента российских ПК. «Растет выбор ноутбуков в базовом сегменте, до 25 тыс. руб., с конца пошлого года (2022 г. – прим. CNews) появились решения в среднем сегменте – 25-50 тыс. руб. Положительное влияние оказывает также широкая доступность и представленность устройств. На данный момент в магазинах и онлайн-площадках представлено порядка 40 моделей от российских компаний, включая Irbis, F+, Prestigio. Однако наиболее активный рост мы отмечаем в устройствах от китайских производителей», – рассказали CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

В маркетплейсе Wildberries сообщили CNews, что в онлайн-сегменте спрос на ноутбуки. продолжает расти. Согласно статистике площадки, в I квартале 2023 г. россияне приобрели на Wildberries на 123% больше ноутбуков, чем это было годом ранее. «Наибольшей популярностью у жителей нашей страны пользуется продукция Asus, Acer и Lenovo», – рассказали CNews в Wildberries. Сейчас эти лэптопы завозятся по параллельному импорту.

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