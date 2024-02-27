Ритейлеры начали продажи смартфона Honor X9b с автономностью до трех дней и сверхпрочным экраном

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новейшего смартфона Honor X9b, который оснащен сверхпрочным экраном Honor Ultra-Bounce с устойчивостью к падениям с высоты до 1,5 метров, а также тройной камерой с основным сенсором 108 МП и батареей емкостью 5800 мАч, обеспечивающей до трех дней использования без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Смартфон Honor X9b выдерживает в 1,2 раза более сильные удары, обеспечивая высокую устойчивость к повреждениям при падениях под любым углом с высоты до 1,5 метра.

Honor X9b оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями, который поддерживает разрешение 1,5K, отображает 1,07 миллиарда цветов и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Для комфортного взаимодействия в вечернее время или при длительном использовании реализованы функции защиты зрения, включая ШИМ-частоту 1920 Гц, динамическую яркость с микрорегулировками интенсивности подсветки и режим «Циркадный ночной экран», плавно снижающий интенсивность синего света в вечернее время.

Honor X9b оснащен тройной камерой, которая состоит из основного сенсора 108 МП, сенсора 5 МП с ультраширокоугольной оптикой и макрокамеры 2 МП. Крупный сенсор 1/1,67 дюйма и широкая диафрагма f/1,75 позволяют основной камере улавливать больше света и создавать изображения с высокой четкостью даже в ночное время. Благодаря высокому разрешению сенсора камера также обеспечивает 3-кратный зум практически без потери качества, а фирменные технологии на основе искусственного интеллекта легли в основу функции «Интеллектуальный захват движения» для автоматической съемки без нажатия кнопки спуска затвора.

Помимо основной камеры, смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой 5 МП с углом обзора 110°, а также макрокамерой 2 МП с фокусным расстоянием 4 см для съемки небольших объектов крупным планом. Для селфи и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с сенсором 16 МП.

Honor X9b оснащен батареей емкостью 5800 мАч, которая способна обеспечить до трех дней использования без подзарядки. Благодаря фирменным технологиям управления питанием батарея сохраняет более 80% емкости после трех лет или 1000 циклов перезарядки, что делает ее одной из самых надежных на рынке.

Мобильная платформа Snapdragon 6 Gen 1, изготовленная по техпроцессу 4 нм, демонстрирует на 35% увеличенную производительность графического процессора и до 40% прирост эффективности центрального процессора по сравнению с чипом прошлого поколения. Honor X9b работает под управлением MagicOS 7.2.

Honor X9b в цветах «марокканский оранжевый», «изумрудный зеленый» и «полночный черный» поступил в продажу в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Мегафон» и на других площадках. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ составляет 32 990 руб., 12 + 256 ГБ — 34 990 руб. В период с 27 февраля по 11 марта 2024 г. действует специальное предложение — скидка 4000 руб. на покупку.