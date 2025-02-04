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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфона Honor X9с

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor X9c. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет от 38990 рублей. По итогам предзаказа спрос на X9с увеличился на 30% по сравнению с предыдущей моделью Honor X9b, а самой популярной версией стала модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти черного цвета. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В период с 4 по 17 2024 г. февраля действует специальное предложение: скидка 4000 руб., наушники Honor Choice Earbuds S7 в подарок, расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года, а также дополнительный год гарантии.

Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падение с высоты до 2 метров.

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М.Видео-Эльдорадо
В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфона Honor X9с

AMOLED-экран Honor Eye Comfort с разрешением 1.5К обладает пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц. Доступны технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость», «Циркадный ночной экран» и ШИМ-частоту 3840 Гц.

Новинка весит 189 граммов при толщине 7,98 мм. Емкость АКБ – 6600 мАч, диагональ экрана – 6,78 дюйма.

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Honor X9c оснащен основной камерой 108 МП с оптической стабилизацией и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу или при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съемки, а также доступен ИИ-ластик.

Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Honor X9с 8+256 ГБ — 38990 руб., Honor X9с 12+256 ГБ — 40990 руб.

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