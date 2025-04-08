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Honor Eye Comfort AMOLED-экран



08.04.2025 В МТС стартовали продажи Honor Magic 7 с функцией ИИ-суперзума 1
08.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor Magic 7 1
14.03.2025 Начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Intel Core 5 1
04.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи смартфона Honor X9с 2
04.02.2025 МТС начала продажи ударопрочного смартфона Honor X9c 1
29.01.2025 У российских ритейлеров стали доступны новинки Honor X series: ударопрочные смартфоны по доступной цене 1
28.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфонов Honor X9c и Honor X9c Smart 1
28.01.2025 МТС открыла предзаказ на ударопрочный смартфон Honor X9c 1
12.07.2024 Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Honor Eye Comfort AMOLED-экран и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 733 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 2
МегаФон 9145 1
Honor Device 9 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8834 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 8
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2196 8
Наушники - Headphones 4076 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10879 5
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1028 5
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 980 4
DCI-P3 - Охват цветового пространства 256 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9767 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10221 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4767 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1176 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1860 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 165 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2952 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6103 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5211 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 966 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9839 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13964 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1883 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1016 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 986 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1043 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3881 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1072 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 326 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12329 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4881 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7999 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 1
Honor Magic 63 4
Honor MagicOS 45 3
Honor Watch Magic - умные часы 53 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 2
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Honor Share 13 1
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 481 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147414 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4028 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 363 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 333 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 593 9
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5041 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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