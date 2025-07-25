В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи планшета Honor Pad 10

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшета Honor Pad 10. Новинка отличается дисплеем 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3, а также предлагает длительную работу без подзарядки и пространственный звук с аудиосистемой из шести динамиков. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor Pad получил цельнометаллический корпус весом 525 г и толщиной 6,29 мм.

Планшет оснащен IPS-экраном Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K (2560х1600 пикселей), диагональю 12,1 дюйма и полезной площадью 88%. Частота обновления – 120 Гц. Honor Pad 10 поддерживает цветовой охват DCI-P3, который включает 96% палитры NTSC и 133% sRGB. Экран планшета отображает до 1,07 млрд оттенков, а функция AI Dynamic Display повышает динамический диапазон экрана на 200% при уровнях яркости от 0,1 до 500 нит.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи планшета Honor Pad 10

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, изготовленный по техпроцессу 4 нм, обеспечивает прирост производительности по сравнению с чипами предыдущего поколения: на 50% для графических вычислений и на 15% — для центрального процессора. При этом энергоэффективность увеличивается на 20%.

Аккумулятор Honor Pad 10 c емкостью 10 100 мАч создан из материалов с высокой плотностью энергии. Его энергоемкость достигает 729 Втч/л при толщине ячейки 2,48 мм. Есть поддержка проводной зарядки 35 Вт при использовании комплектного адаптера или до 66 Вт с использованием более мощных адаптеров Honor SuperCharge.

Honor Pad 10 в цвете «космический серый» уже доступен в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Стоимость планшета с конфигурацией памяти 8+128 ГБ составляет 29 990 руб., версии 8+256 ГБ — 32 990 руб. В период с 25 июля по 18 августа 2025 г. действует специальное предложение: скидка 7000 руб. и подарок на выбор — наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro или умные часы Honor Choice Watch 2i.