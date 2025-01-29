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У российских ритейлеров стали доступны новинки Honor X series: ударопрочные смартфоны по доступной цене

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon открыли предзаказ на новый ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками по доступной цене — Honor X9c. А также у ритейлеров стартовали продажи ударопрочного Honor X9c Smart. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor X9c весит 189 граммов при толщине 7,98 мм с батареей 6600 мАx и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.

Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

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Honor
У российских ритейлеров стали доступны новинки Honor X series: ударопрочные смартфоны по доступной цене

Корпус Honor X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает Honor X9c надежным спутником для любых сценариев.

AMOLED-экран Honor Eye Comfort с разрешением 1.5К обладает пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и цветовой охват с кинематографической палитрой DCI-P3. Для комфортного взаимодействия при любом окружающем освещении и в темное время суток доступны технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а также ШИМ-частота 3840 Гц, гарантирующая полное отсутствие видимого мерцания при управлении подсветкой.

Аккумулятор демонстрирует стабильную работу при температурах от -55°C до +30°C. Honor X9c поддерживает до 20 часов аудиовызовов при температуре -55°C и до 30 часов при температуре +30°C. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%. Впервые в серии Honor X смартфон поддерживает сверхскоросную зарядку, а в комплект поставки входит адаптер Honor SuperCharge 66 Вт.

Honor X9c оснащен основной камерой 108 МG с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу и при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x.

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Энергия ИИ

Предзаказ на смартфон открылся 28 января в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon. Стоимость конфигурации 12+256 ГБ памяти составляет 40 990 руб., версии 8+256 ГБ — 38 990 руб. В период предзаказа с 28 января по 3 февраля 2025 г. действует специальное предложение: скидка 4000 руб., часы Honor Choice Watch в подарок, расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года, а также дополнительный год гарантии.

Кроме того, 28 января 2025 г. в ритейлерах стартовали продажи Honor X9c Smart — ударопрочного смартфона по доступной цене 33 990 руб. Honor X9c Smart, как и старшая модель, получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость смартфона к падениям и ударам. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели обеспечивают устойчивость к повреждениям при падениях с высоты до 2 метров. Экран смартфона также выдерживает до 3000 циклов трения металлической стружкой.

Honor X9c Smart оснащен батареей емкостью 5800 мАч, которая обеспечивает долгое время автономной работы: до 19,8 часов просмотра онлайн-видео и до 41,9 часов прослушивания музыки.

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Цифровизация

Основная камера 108 МП с технологией AI Motion Sensing позволяет делать снимки с высокой детализацией.

В период с 28 января по 10 февраля 2025 г. на Honor X9c Smart действует специальное предложение: скидка 4000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

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