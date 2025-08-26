Разделы

Начались продажи 5G-версии планшета Honor Pad 10 с ярким экраном 12,1 дюйма и мощным процессором Snapdragon 7 Gen 3

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи новой версии Honor Pad 10 5G с поддержкой мобильного интернета. Новинка отличается экраном 12,1 дюйма Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7 Gen 3 для игр, а также долго работает без подзарядки и обладает аудиосистемой из шести динамиков. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Pad 10 5G обладает металлическим корпусом с весом 525 г и толщиной 6,29 мм. Планшет оснащен IPS-экраном Honor Eye Comfort с разрешением 2.5K (2560х1600 пикселей), диагональю 12,1 дюйма и полезной площадью 88%. Частота обновления – 120 Гц. Honor Pad 10 5G поддерживает цветовой охват DCI-P3, который включает 96% палитры NTSC и 133% sRGB.

hu1.jpg

Honor

Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению с чипами предыдущего поколения: на 50% для графических вычислений и на 15% — для центрального процессора. При этом энергоэффективность увеличивается на 20%.

Аккумулятор Honor Pad 10 5G c емкостью 10100 мАч создан из материалов с высокой плотностью энергии. Есть поддержка проводной зарядки 35 Вт при использовании комплектного адаптера или до 66 Вт с использованием более мощных адаптеров Honor SuperCharge.

Аудиосистема – шесть динамиков и технология пространственного аудио Honor Spatial Audio.

Honor Pad 10 5G в цвете «космический серый» уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «Мегафон», МТС, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Ситилинк». Стоимость планшета с конфигурацией памяти 8+128 ГБ составляет 36 990 руб., версии 8+256 ГБ — 32 990 руб. Также доступен комплект для продуктивности с чехлом-клавиатурой за 44 990 руб. В период с 26 августа по 15 сентября 2025 г. действует специальное предложение со скидкой 4000 руб. на покупку планшета и 5000 руб. — на приобретение комплекта с клавиатурой.

