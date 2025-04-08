«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor Magic 7

«М.Видео-Эльдорадо», открывает продажи флагманского смартфона Honor Magic 7. Стоимость устройства в сети «М.Видео-Эльдорадо» — 109 990 руб. В период с 8 по 28 апреля 2025 г. действует специальное предложение — скидка 20 000 руб. и смарт-часы Honor Watch 5 в подарок, а с 29 апреля по 29 мая 2025 г. — скидка 20 000 руб. По итогам предзаказа Honor Magic 7 чаще всего брали в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Особенностью новинки стала тройная камера AI Honor Falcon. Смартфон поддерживает скоростную серийную съемку HD Super Burst, ИИ-суперзум, портреты Harcourt, а также ИИ-редактор с новыми инструментами и др.

В Honor Magic 7 установлен процессор Snapdragon 8 Elite. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 80 Вт, а за автономную работу отвечает кремний-углеродная батарея емкостью 5650 мАч.

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor Magic 7

Стандартная модель флагманской серии Honor Magic 7 получила плоский экран Natural Light Honor AI Eye Comfort с круговой поляризацией для имитации естественного света и технологиями защиты зрения. Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 с множеством новых технологий и функций на базе искусственного интеллекта, включая MagicPortal нового поколения, ИИ для голосовых и текстовых заметок, переводчик и определение дипфейков для защиты от новых видов мошенничества при видеозвонках.

Honor Magic 7 доступен в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» в цветах «лунный серый», «ледяной белый» и «графитовый черный» по цене 109 990 руб.