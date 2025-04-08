В МТС стартовали продажи Honor Magic 7 с функцией ИИ-суперзума

МТС объявляет о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic 7. Смартфон оснащен новыми функциями на базе искусственного интеллекта для съемки, редактирования изображений и защиты зрения. Приобрести новинку уже можно онлайн и в салонах экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам предзаказа, который длился с 1 по 7 апреля 2025 г., Honor Magic 7 в графитовом черном цвете стал самым востребованным среди покупателей (57%). На втором месте лунный серый (35%), далее — ледяной белый (8%).

Honor Magic 7 представлен в конфигурации 12+256 ГБ. Стоимость новинки в МТС составляет 109 990 руб. В период с 8 апреля по 28 апреля 2025 г. все покупатели получат скидку 20 000 руб. и умные часы Honor Watch 5 в подарок, а с 29 апреля по 29 мая 2025 г. действует скидка 20 000 руб.

Особенностью новинки стала тройная камера AI Honor Falcon. Смартфон поддерживает скоростную серийную съемку HD Super Burst, ИИ-суперзум, портреты Harcourt, а также ИИ-редактор с новыми инструментами и др.

В Honor Magic 7 установлен процессор Snapdragon 8 Elite. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 80 Вт, а за автономную работу отвечает кремний-углеродная батарея емкостью 5650 мАч.

Стандартная модель флагманской серии Honor Magic 7 получила плоский экран Natural Light Honor AI Eye Comfort с круговой поляризацией для имитации естественного света и технологиями защиты зрения. Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 с множеством новых технологий и функций на базе искусственного интеллекта, включая MagicPortal нового поколения, ИИ для голосовых и текстовых заметок, переводчик и определение дипфейков для защиты от новых видов мошенничества при видеозвонках.