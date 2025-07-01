В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото

В России открыт предзаказ на смартфоны Honor 400 и HONOR 400 Pro. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 Мп, OLED-экранами Honor Eye Comfort, мощными батареями 6000 мА·ч и широким набором ИИ-инструментов. Смартфоны серии Honor 400 выводят мобильную фотографию на новый уровень: камера с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает высокое качество изображения, а функции ИИ-редактирования позволяют довести кадр до совершенства. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Серия Honor 400 ориентирована на пользователей, для которых приоритетны высокое качество мобильной съемки, точная передача деталей и технологичные решения для обработки изображений. Honor 400 Pro получил основную ИИ-камеру 200 Мп с диафрагмой f/1.9 и двойной стабилизацией (OIS и EIS), телефотокамеру 50 Мп, ультраширокоугольную камеру 12 Мп и фронтальную камеру 50 Мп. В Honor 400 также установлена основная камера 200 Мп, ультраширокоугольный и фронтальный модули на 12 и 50 Мп соответственно.

Обе модели поддерживают обновленную технологию Honor AI Image Engine, включая ИИ-суперзум с приближением до 30x в Honor 400 и до 50x в Honor 400 Pro, а также AI Portrait Snap. Функция предсказывает движение объектов и удерживает фокус, а алгоритм AI Dual-lens Bokeh аккуратно размывает фон и выделяет главный объект, создавая четкие портреты с естественным освещением и прорисованными контурами даже в движении. Для создания художественных снимков предусмотрены режимы Harcourt и «Имитация фотопленки». Последний добавляет кадрам зернистость и узнаваемый эффект аналоговых пленок Fuji и Kodak (Portra, Ektar, Gold), анализируя свет и фактуру сцены. Среди инструментов ИИ-редактора — Удаление прохожих с ИИ, Удаление отражений с ИИ, ИИ-расширение, Оживление фото с ИИ и ИИ-апскейл.

В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото

Honor 400 и Honor 400 Pro оснащены батареей 6000 мА·ч. Honor 400 поддерживает проводную зарядку Honor SuperCharge мощностью до 80 Вт, восполняя до 60% заряда за 20 минут. В Honor 400 Pro доступна проводная зарядка 100 Вт, позволяющая пополнить аккумулятор до 51% за 15 минут, а до 100% — за 42 минуты, беспроводная до 50 Вт и функция обратной зарядки. На смартфонах установлена MagicOS 9.0 на базе Android 15. Система включает интеллектуальные функции распознавания и перевода речи, создания и редактирования текстов, взаимодействия с визуальным контентом, а также защиту от фейкового видео с помощью функции «Распознавание дипфейков с AI». Magic Capsule позволяет быстро взаимодействовать с уведомлениями и обеспечивает простое взаимодействие с интерфейсом.

Honor 400 оснащен OLED-экраном диагональю 6,55 дюймов с разрешением 2736×1264 и поддержкой цветового охвата DCI-P3. HONOR 400 Pro получил OLED-экран 6,7 дюймов с разрешением 2800×1280. Экраны обеих моделей имеют частоту обновления 120 Гц, плотность 460 PPI и яркость до 5000 нит, отображают 1,07 миллиарда цветов и обеспечивают точную цветопередачу даже при ярком солнечном свете.Специальный режим Sunlight Display Enhancement для улучшенной читаемости на солнце, адаптирует цвета, контраст и яркость.

Смартфоны Honor 400 поддерживают фирменные технологии защиты зрения Honor Eye Comfort, включая частоту ШИМ 3840 Гц, снижение уровня синего света, «Динамическую яркость», функций «Естественный тон 2.0» и «Циркадный ночной режим» с AI-подстройкой цветовой температуры. «Комфорт при расфокусировке» помогает снизить переходную близорукость, а «Супертемный режим» уменьшает яркость до 1,5 нит для комфортного использования в темноте.

Honor 400 защищен от влаги и пыли по стандарту IP66. Корпус Honor 400 Pro соответствует стандартам IP68 и IP69 и выдерживает погружения, а такж и воздействие горячей воды, пара и струй под высоким давлением. Обе модели прошли сертификацию прочности SGS 5 звезд, подтверждающую устойчивость к повреждениям при падениях и ударах.

Honor 400 доступен в цветах: «Полночный черный», «Космический серый», «Пустынный золотой». Honor 400 Pro — в Вельветовом черном и «Титановом сером».

Honor 400 представлен в трех вариантах: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ. Стоимость модели составляет от 40,99 тыс. руб. до 48,99 тыс. руб. в зависимости от объема памяти. Honor 400 Pro доступен в конфигурациях 12+256 ГБ и 12+512 ГБ по цене от 64,99 тыс. до 69,99 тыс. руб.

В период предзаказа действует специальное предложение: скидка четыре тыс. руб. и «Яндекс Станция Мини» при покупке Honor 400 и скидка пять тыс. руб. с колонкой «Яндекс Станция Стрит» в подарок для Honor 400 Pro. Предзаказ можно оформить в российских магазинах электроники и на маркетплейсках, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», «Билайн», Ozon, «Яндекс Маркет».