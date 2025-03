Начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Intel Core 5

В магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 и X16 Plus. Новинки отличаются конфигурацией на базе процессора Intel Core 5 и 32 ГБ оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook X14 Plus весит 1,34 кг при толщине 15,9 мм, Honor MagicBook X16 Plus — 1,75 кг с профилем 17,9 мм.

Экраны Honor FullView Eye Comfort с диагоналями 14 и 16 дюймов отличаются разрешением 2.8К и 2.5К соответственно, тонкими рамками с полезной площадью до 89%, высокой частотой обновления 120 Гц, а также яркостью 430 нит и охватом 100% цветового пространства sRGB. Honor MagicBook X14 | X16 Plus также поддерживают технологии защиты зрения для взаимодействия в течение длительного времени. Динамическая яркость за счет микрорегулировок интенсивности подсветки снижает напряжение глаз, режим электронной книги обеспечивает удобное восприятие текстовой информации, а снижение уровня синего света на аппаратном уровне и отсутствие мерцания снижают зрительную нагрузку.

Honor MagicBook X14 | X16 Plus оснащены процессором Intel Core 5-220H 14 поколения в сочетании с 32 ГБ двухканальной памяти LPDDR4x с частотой 4266 МГц и SSD PCIe 4.0x4 емкостью 1 ТБ. Ноутбуки также поддерживают установку второго накопителя M.2 2242 для расширения памяти до 1 ТБ. Батареи емкостью 60 Втч в MagicBook X14 Plus и 75 Втч в MagicBook X16 Plus способны предложить пользователям полный рабочий день вдали от розетки. Универсальная быстрая зарядка с мощностью 65 Вт позволяет зарядить MagicBook X16 Plus за 110 минут и подходит для смартфонов, планшетов и других продуктов Honor.

Эргономичная клавиатура оснащена с тремя уровнями подсветки, а дополнительный цифровой блок Honor MagicBook X16 Plus позволяет работать с числовой информацией. Кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатков, позволяет разблокировать ноутбук и сразу же приступить к работе. Honor MagicBook X14 | X16 Plus оснащены всеми необходимыми портами для подключения внешних устройств: двумя USB-C 3.2, двумя USB-A 3.2, HDMI 1.4 и разъемом 3,5 мм для наушников. Ноутбуки также поддерживают перенос данных со старого компьютера с помощью Honor Device Clone, быструю экосистемную передачу файлов с помощью Honor Share, режим «Мультиэкран» для использования мобильных приложений на экране ноутбука или взаимодействия с планшетами Honor для рисования, дублирования или расширения экрана. Кроме того, новая функция для конфиденциального проводного подключения внешних экранов позволяет выбрать нужные окна приложений и защищает от случайной утечки конфиденциальной информации.

Начиная с 18 марта 2024 г. Honor MagicBook X14 и X16 Plus доступны в магазинах электроники, включая «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS в цвете «космический серый». Стоимость модели с экраном 14 дюймов составляет 109 999 руб. (16+512 ГБ) или 129 999 руб. (32 ГБ + 1 ТБ), с экраном 16 дюймов — от 109 999 до 139 999 руб. в зависимости от конфигурации памяти. В период с 14 марта по 14 апреля 2024 г. действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. на покупку.