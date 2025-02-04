МТС начала продажи ударопрочного смартфона Honor X9c

МТС объявила о старте продаж нового Honor X9c. С 4 февраля смартфон можно купить онлайн и в салонах экосистемы МТС с выгодой до 9 тыс. руб.

По итогам предзаказа клиенты МТС преимущественно выбирают конфигурацию 8+256 ГБ, на нее пришлось 52% от общего числа предзаказов. Самым популярным цветом стал черный. В топ городов по количеству предзаказов вошли Москва (11%), Санкт-Петербург (4%), Екатеринбург (3%) и Набережные Челны (2%).

Honor X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38990 руб., а модели 12+256 ГБ – 40990 руб. До 17 февраля все покупатели получат в подарок наушники Honor Choice S7 и скидку в размере 4 тысяч руб. Также МТС предоставляет дополнительную скидку 5 тыс. рублей при покупке смартфона с абонементом на связь. Honor X9c можно купить с рассрочкой 0-0-6.

«С запуском Honor X9c мы увидели высокий интерес со стороны клиентов. Предзаказы на новую модель на 50% превзошли результаты предзаказов на прошлогодний Honor X9b. Это говорит о том, что пользователи в России ценят доступные смартфоны с высокой производительностью и надежностью. Именно поэтому мы стараемся предлагать устройства, которые соответствуют запросам клиентов», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Вдохновленный флагманской серией Honor Magic дизайн Honor X9c выглядит премиально, стильно и современно. Тонкий и легкий корпус удобно ложится в руку, а за элегантным внешним видом скрываются устойчивость к повреждениям, кремний-углеродная батарея рекордной емкости, а также технологии и функции, которые ранее встречались только в топовых смартфонах. Honor X9c весит всего 189 граммов при толщине 7,98 мм, что делает его одним из самых компактных продуктов с батареей 6600 мА·ч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех эффектных цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.

Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Сверхпрочное стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

Корпус Honor X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает Honor X9c надежным спутником для любых сценариев.

AMOLED-экран Honor Eye Comfort с разрешением 1.5К обладает высокой пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и широкий цветовой охват с кинематографической палитрой DCI-P3. Для комфортного взаимодействия при любом окружающем освещении и в темное время суток доступны флагманские технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а также ШИМ-частота 3840 Гц, гарантирующая полное отсутствие видимого мерцания при управлении подсветкой.

Смартфон демонстрирует один из лучших показателей автономности в своем классе за счет кремний-углеродной батареи повышенной емкости 6600 мА·ч и чипа управления питанием Honor E1, который повышает работоспособность на жаре и морозе. Аккумулятор демонстрирует стабильную работу при температурах от -30°C до +55°C. Honor X9c поддерживает до 20 часов аудиовызовов при температуре -55°C и до 30 часов при температуре +30°C. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%. Впервые в серии Honor X смартфон поддерживает сверхскоросную зарядку, а в комплект поставки входит адаптер Honor SuperCharge 66 Вт.

Honor X9c оснащен основной камерой 108 Мп с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу и при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x. Кроме того, для получения идеальных кадров пользователям доступен ИИ-ластик, обеспечивающий быстрое удаление нежелательных объектов и прохожих на фотографиях.