МТС открыла предзаказ на ударопрочный смартфон Honor X9c

ПАО «МТС» объявляет о старте предзаказа на доступный ударопрочный смартфон с флагманскими характеристиками Honor X9c. Предзаказ продлится до 3 февраля 2025 г., а стоимость новинки начинается от 38 990 руб. Накануне старта предзаказа МТС презентовала смартфон на специальном мероприятии в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Honor X9c представлен в двух конфигурациях: стоимость модели 8+256 ГБ составляет 38 990 руб., а модели 12+256 ГБ - 40 990 руб. Покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок часы Honor Choice Watch, а также расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года и дополнительный год гарантии.

МТС МТС открыла предзаказ на ударопрочный смартфон Honor X9c

«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 г. на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов – смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. руб. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что Honor X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Honor X9c весит 189 граммов при толщине 7,98 мм, поставляется с батареей 6600 мАч и экраном 6,78 дюйма. Новинка доступна в трех цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.

Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance, подтверждающий устойчивость экрана и корпуса к повреждениям при ударах и падениях любой стороной. Этого удалось добиться благодаря материалам повышенной прочности и усиленной конструкции с амортизирующими элементами. Стекло экрана и защитное покрытие задней панели выдерживают падения с высоты до 2 метров.

Корпус Honor X9c получил степень защиты от влаги и пыли IP65M, что предотвращает попадание воды внутрь устройства. Новинка прошла тестирование на работоспособность после погружения под интенсивные струи воды, а также на глубину до 25 см в течение 5 минут. Кроме того, специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон даже влажными или жирными пальцами, что делает Honor X9c надежным спутником для любых сценариев.

AMOLED-экран Honor Eye Comfort с разрешением 1,5К обладает высокой пиковой яркостью до 4000 нит, поддерживает частоту обновления 120 Гц и цветовой охват с кинематографической палитрой DCI-P3. Для взаимодействия при любом окружающем освещении и в темное время суток доступны технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а также ШИМ-частота 3840 Гц, гарантирующая полное отсутствие видимого мерцания при управлении подсветкой.

Аккумулятор демонстрирует стабильную работу при температурах от -55°C до +30°C. Honor X9c поддерживает до 20 часов аудиовызовов при температуре -55°C и до 30 часов при температуре +30°C. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%. Впервые в серии Honor X смартфон поддерживает сверхскоростную зарядку, а в комплект поставки входит адаптер Honor SuperCharge 66 Вт.

Honor X9c оснащен основной камерой 108 МП с оптической стабилизаций и технологией съемки AI Motion Sensing. Помимо автоматического захвата движения, а также улучшенного качества фото и видео на ходу и при недостаточном освещении, смартфон поддерживает три режима портретной съемки: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x. Кроме того, пользователям доступен ИИ-ластик, обеспечивающий быстрое удаление нежелательных объектов и прохожих на фотографиях.