У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые

Покупатели смартфонов стали экономнее

Около 73% всех продаж смартфонов по итогам 2020 г. придется на модели ценового диапазона ниже $400, сообщает IDC по итогам исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. В условиях нестабильности мировой экономики покупатели все чаще интересуются устройствами с низкими и средними ценами, поскольку сейчас их приоритеты смещены на предметы первой необходимости.

В результате, согласно прогнозу IDC, выручка от продаж смартфонов во всем мире снизится по итогам 2020 г. до $422,4 млрд, что на 7,9% меньше по сравнению с выручкой в размере $458,5 млрд по итогам 2019 г.

«Растущий уровень безработицы и неуверенность в завтрашнем дне сместили покупательские интересы в сторону продуктов экономичного и бюджетного сегментов, – сказала Сангитика Шривастава (Sangeetika Srivastava), старший аналитик IDC по сегменту мобильных устройств. – Вследствие этого общее портфолио востребованных смартфонов также смещается в направлении устройств низкого и среднего ценового диапазонов. От этого конкуренция только усилилась, поскольку для привлечения покупателей – особенно в верхнем ценовом сегменте, участники рынка вынуждены создавать интересные ценовые предложения и выгодные комплекты».

Ранее CNews сообщил об отчете аналитиков Gartner, которые по итогам II квартала 2020 г. зафиксировали глобальное падение продаж смартфонов на 20,4% по сравнению со II кварталом 2019 г., до 294,7 млн штук. Рынок мобильных процессоров для смартфонов за тот же период, по данным аналитиков Counterpoint, рухнул сразу на 26% год к году, при этом лидер рынка Qualcomm сократила свои продажи до 29% с 33% во II квартале 2019 г.

Конкурентная битва за покупателей недорогих смартфонов

По прогнозу аналитиков IDC, смартфоны нижнего и среднего ценового сегмента (от $100 до $400) уже сегодня доминируют на глобальном рынке. По итогам II квартала 2020 г. на этот сегмент пришлось 60% глобальных продаж, а по итогам всего 2020 г. аналитики прогнозируют рост до 63%.

Продажами в средне-ценовом сегменте не брезгует даже Apple

Для сравнения: верхний сектор средне-ценового сегмента, представленный смартфонами по цене от $400 до $600, во II квартале 2020 г. составил лишь 11,6%, увеличившись за год всего на 4%.

Основными игроками в ценовом сегменте от $100 до $400 являются такие компании как Samsung, Huawei и другие китайские производители смартфонов, включая Xiaomi, OPPO, vivo и др. К популярным на мировом рынке смартфонам с ценой менее $400 (без учета российских налогов – прим. CNews) можно отнести, например, Google Pixel 4a, Honor 9X, Huawei P30 Lite, TCL 10L, Nokia 7.2, Motorola G8 Power, G8 Plus, One Action и One Vision, Samsung Galaxy A51 и Galaxy A71, Xiaomi Mi 9 Lite и Redmi Note 9 Pro, OnePlus Nord, Oppo A9 и Reno 2 Z и другие.

Даже компания Apple проявила интерес к этому сегменту, представив новую модель iPhone SE образца 2020 года, что в целом подтверждает общий тренд на смещение внимания покупателей к этому ценовому диапазону.

Статистика продаж смартфонов по ценовым сегментам, II кв. 2020 и прогноз до 2024 (IDC)

В целом аналитики IDC отмечают рост спроса на смартфоны средне-ценового сегмента во всем мире, однако наиболее ярко эта тенденция выражена в странах Азии и Тихоокеанского региона (за исключением Японии и Китая), Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы. В этих регионах доля устройств с ценой менее $400 приблизилась по итогам II квартала 2020 г. до 85% от всех продаж смартфонов.

Даже в США, по данным IDC, продажи устройств ценой менее $200 выросли за последний год на 10% и составили по итогам II квартала 2020 г. 27% от всех продаж смартфонов. В Китае за последний год наиболее растущим стал сегмент $400-600, который увеличился на 8% и составил по итогам II квартала 2020 г. 21% от всех продаж смартфонов.

Драйвером продаж смартфонов станут сети 5G

Согласно прогнозу аналитиков IDC, в ближайшей перспективе наибольший интерес потребителей будет обращен к моделям ценовых сегментов $100-200 b $200-400, предлагающим оптимальный набор функциональных возможностей за доступные деньги.

В долгосрочной перспективе в IDC прогнозируют смещение покупательской активности в сектор ценового диапазона от $400 до $600.

«По мере роста популярности сетей 5G, средние цены на 5G-смартфоны постепенно будут снижаться, до уровня примерно $465 в 2024 году», – сказала Набила Попал (Nabila Popal), директор по исследованиям IDC Worldwide Mobile Device Trackers.