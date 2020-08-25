Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

На мировом рынке смартфонов сокрушительный обвал. У покупателей нет денег

3343
Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми

Глобальный спрос на смартфоны обрушился на 20,4% из-за пандемии коронавируса. Пользователи, столкнувшиеся с ее последствиями, решили не тратить деньги на покупку нового мобильника, в результате чего продажи устройств лидера рынка Samsung рухнули более чем 27%. Покупатели пытаются сохранить свои деньги, говорят аналитики. Падение продаж наблюдается и в России. 

Покупатели экономят на смартфонах

Исследовательская компания Gartner зафиксировала крупномасштабное падение продаж смартфонов по всему земному шару. Во II квартале 2020 г. мобильники продавались более чем на 20% хуже, чем в тот же период 2019 г.

С 1 апреля по 30 июня 2020 г. глобальные продажи смартфонов в натуральном выражении составили 294,7 млн. Падение год к году составило 20,4% – во II квартале 2019 г. было отгружено 370,3 млн умных телефонов.

Эксперты компании связывают сокращение рынка исключительно с одним общемировым фактором – пандемией коронавируса COVID-19, распространение которого началось в декабре 2019 г. с китайского города Ухань. В России по случаю даже был введен режим самоизоляции, продлившийся весь II квартал 2020 г. и захвативший последние три дня I квартала.

«В начале пандемии коронавируса мы фиксировали интерес покупателей к новым устройствам. Но в последние два или три месяца в этом плане была тишина. Каждый пытается сохранить свои деньги», – сказала вице-президент Gartner Аннет Циммерманн (Annette Zimmermann).

Лидер рынка

Мировым лидером стала южнокорейская Samsung, поставившая почти 54,76 млн смартфонов и занявшая 18,6% рынка.

sm600.jpg
Apple хоть и не возглавила рейтинг, но продажи ее iPhone на фоне конкурентов сократились меньше всех

Между тем, показатели Samsung за год заметно ухудшились – по итогам II квартала 2019 г. она отгрузила 75,11 млн смартфонов, то есть падение ее продаж составило 27,1%. Доля рынка тоже уменьшилась – год назад Samsung удерживала 20,3%.

Результаты других компаний

«Серебро» на мировом рынке смартфонов по результатам второй четверти 2020 г. получила китайская Huawei. Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей и запрет на установку сервисов Google на свои смартфоны, она поставила 54,12 млн устройств. Да, это меньше показателей годовой давности, но, в отличие от Samsung, лишь на 6,8%. Доля рынка Huawei, к тому же, за год увеличилась с 15,7% до 18,4%, то есть она почти догнала своего корейского конкурента.

sm602.jpg

Суммарный итог II квартала 2020 года на рынке смартфонов

Топ-3 замыкает компания Apple, продемонстрировавшая самое минимальное (всего 0,4%) падение продаж. Она реализовала 38,36 своих iPhone, нарастив долю рынка с 10,4% во II квартале 2019 г. до 13%. По словам Аннет Циммерманн, это стало возможным за счет стабильно высоких продаж в Китае и выпуска дешевого iPhone SE – как сообщал CNews, его дебют состоялся в середине апреля 2020 г.

В пятерку лидеров также вошли китайские Xiaomi и Oppo. Первая продала 26,09 млн смартфонов – на 21,5% меньше, чем год назад, тем самым констатировав сокращение рыночной доли 9% до 8,9%.

Oppo, тем временем, продала 23,61 млн смартфонов. Падение продаж составило 15,9% год к году, но доля рынка выросла – 8% вместо 7,6%. Все остальные производители суммарно реализовали 97,69 млн смартфонов – это на 28,8% меньше, чем во II квартале 2019 г. Их общая доля рынка упала с 37,1% до 33,2%.

Другие аналитики не согласны с Gartner

Исследовательская компания Canalys в конце июля 2020 г. опубликовала результаты собственного исследования глобального рынка смартфонов. Как сообщал CNews, согласно ее статистике, мировыми лидером стала не Samsung, а Huawei, и корейский техногигант спустился на вторую строчку впервые за девять лет.

Всего по итогам II квартала 2020 г., отмечают эксперты Canalys, Huawei поставила на мировой рынок 55,8 млн смартфонов. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако продажи Samsung упали еще больше – сразу на 30% по сравнению со II кварталом 2019 г., и составили 53,7 млн смартфонов.

Коронавирус уничтожает рынок

Пандемия COVID-19 отразилась и на показателях мирового рынка смартфонов за I квартал 2020 г. По оценке Gartner, за год они сократились на 20,2%, составив 299,1 млн устройств.

sm601.jpg

Производителям смартфонов досталось от коронавируса и в I квартале 2020 года

По расположению компаний в рейтинге производителей разницы со II кварталом нет. На первом месте находилась Samsung (доля 18,5%, 55,33 млн проданных смартфонов, падение продаж 22,7%), за ней следовала Huawei (14,2%, 45,45 млн, падение 27,3%), за ней – компания Apple (13,7%, 40,92 млн, падение 8,2%). Четвертое место удерживала Xiaomi (9,3%, 27,81 млн, рост продаж 1,4%), пятое – Oppo (8%, 23,94 млн, падение 19,1%).

Отечественный мобильный рынок тоже столкнулся с последствиями пандемии коронавируса и режима самоизоляции. CNews писал, что продажи смартфонов по II квартале 2020 г. по всей России, согласно статистике IDC, обрушились более чем на 11%, а в денежном эквиваленте – и вовсе на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Лидером по количеству проданных смартфонов стала Samsung, обогнав китайскую Honor.



Другие материалы рубрики

Браузер Chrome научился загружать сайты ощутимо быстрее

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео

Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"