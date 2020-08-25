На мировом рынке смартфонов сокрушительный обвал. У покупателей нет денег

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Глобальный спрос на смартфоны обрушился на 20,4% из-за пандемии коронавируса. Пользователи, столкнувшиеся с ее последствиями, решили не тратить деньги на покупку нового мобильника, в результате чего продажи устройств лидера рынка Samsung рухнули более чем 27%. Покупатели пытаются сохранить свои деньги, говорят аналитики. Падение продаж наблюдается и в России.

Покупатели экономят на смартфонах

Исследовательская компания Gartner зафиксировала крупномасштабное падение продаж смартфонов по всему земному шару. Во II квартале 2020 г. мобильники продавались более чем на 20% хуже, чем в тот же период 2019 г.

С 1 апреля по 30 июня 2020 г. глобальные продажи смартфонов в натуральном выражении составили 294,7 млн. Падение год к году составило 20,4% – во II квартале 2019 г. было отгружено 370,3 млн умных телефонов.

Эксперты компании связывают сокращение рынка исключительно с одним общемировым фактором – пандемией коронавируса COVID-19, распространение которого началось в декабре 2019 г. с китайского города Ухань. В России по случаю даже был введен режим самоизоляции, продлившийся весь II квартал 2020 г. и захвативший последние три дня I квартала.

«В начале пандемии коронавируса мы фиксировали интерес покупателей к новым устройствам. Но в последние два или три месяца в этом плане была тишина. Каждый пытается сохранить свои деньги», – сказала вице-президент Gartner Аннет Циммерманн (Annette Zimmermann).

Лидер рынка

Мировым лидером стала южнокорейская Samsung, поставившая почти 54,76 млн смартфонов и занявшая 18,6% рынка.

Apple хоть и не возглавила рейтинг, но продажи ее iPhone на фоне конкурентов сократились меньше всех

Между тем, показатели Samsung за год заметно ухудшились – по итогам II квартала 2019 г. она отгрузила 75,11 млн смартфонов, то есть падение ее продаж составило 27,1%. Доля рынка тоже уменьшилась – год назад Samsung удерживала 20,3%.

Результаты других компаний

«Серебро» на мировом рынке смартфонов по результатам второй четверти 2020 г. получила китайская Huawei. Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей и запрет на установку сервисов Google на свои смартфоны, она поставила 54,12 млн устройств. Да, это меньше показателей годовой давности, но, в отличие от Samsung, лишь на 6,8%. Доля рынка Huawei, к тому же, за год увеличилась с 15,7% до 18,4%, то есть она почти догнала своего корейского конкурента.

Суммарный итог II квартала 2020 года на рынке смартфонов

Топ-3 замыкает компания Apple, продемонстрировавшая самое минимальное (всего 0,4%) падение продаж. Она реализовала 38,36 своих iPhone, нарастив долю рынка с 10,4% во II квартале 2019 г. до 13%. По словам Аннет Циммерманн, это стало возможным за счет стабильно высоких продаж в Китае и выпуска дешевого iPhone SE – как сообщал CNews, его дебют состоялся в середине апреля 2020 г.

В пятерку лидеров также вошли китайские Xiaomi и Oppo. Первая продала 26,09 млн смартфонов – на 21,5% меньше, чем год назад, тем самым констатировав сокращение рыночной доли 9% до 8,9%.

Oppo, тем временем, продала 23,61 млн смартфонов. Падение продаж составило 15,9% год к году, но доля рынка выросла – 8% вместо 7,6%. Все остальные производители суммарно реализовали 97,69 млн смартфонов – это на 28,8% меньше, чем во II квартале 2019 г. Их общая доля рынка упала с 37,1% до 33,2%.

Другие аналитики не согласны с Gartner

Исследовательская компания Canalys в конце июля 2020 г. опубликовала результаты собственного исследования глобального рынка смартфонов. Как сообщал CNews, согласно ее статистике, мировыми лидером стала не Samsung, а Huawei, и корейский техногигант спустился на вторую строчку впервые за девять лет.

Всего по итогам II квартала 2020 г., отмечают эксперты Canalys, Huawei поставила на мировой рынок 55,8 млн смартфонов. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако продажи Samsung упали еще больше – сразу на 30% по сравнению со II кварталом 2019 г., и составили 53,7 млн смартфонов.

Коронавирус уничтожает рынок

Пандемия COVID-19 отразилась и на показателях мирового рынка смартфонов за I квартал 2020 г. По оценке Gartner, за год они сократились на 20,2%, составив 299,1 млн устройств.

Производителям смартфонов досталось от коронавируса и в I квартале 2020 года

По расположению компаний в рейтинге производителей разницы со II кварталом нет. На первом месте находилась Samsung (доля 18,5%, 55,33 млн проданных смартфонов, падение продаж 22,7%), за ней следовала Huawei (14,2%, 45,45 млн, падение 27,3%), за ней – компания Apple (13,7%, 40,92 млн, падение 8,2%). Четвертое место удерживала Xiaomi (9,3%, 27,81 млн, рост продаж 1,4%), пятое – Oppo (8%, 23,94 млн, падение 19,1%).

Отечественный мобильный рынок тоже столкнулся с последствиями пандемии коронавируса и режима самоизоляции. CNews писал, что продажи смартфонов по II квартале 2020 г. по всей России, согласно статистике IDC, обрушились более чем на 11%, а в денежном эквиваленте – и вовсе на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Лидером по количеству проданных смартфонов стала Samsung, обогнав китайскую Honor.