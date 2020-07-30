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Мировой рынок смартфонов возглавил новый лидер. Впервые за 9 лет это не Apple и не Samsung

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Владимир Бахур
Впервые за много лет Samsung отдала первенство на глобальном рынке производителей смартфонов китайской Huawei, которая при этом занимает почти половину крупнейшего в мире внутреннего китайского рынка.

Санкциям вопреки

Китайская компания Huawei впервые за историю своего развития возглавила мировой рейтинг производителей смартфонов, сместив с первого места южнокорейскую Samsung. В частности, II квартал 2020 г., по данным аналитиков Canalys, стал первым за девять лет, когда первенство по числу проданных смартфонов не досталось ни Samsung, ни Apple.

Всего по итогам II квартала 2020 г. Huawei поставила на мировой рынок 55,8 млн смартфонов. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако продажи Samsung упали еще больше – сразу на 30% по сравнению со II кварталом 2019 г., и составили 53,7 млн смартфонов.

«Впечатляющий результат, который мало кто мог предсказать еще год назад. – сказал Бен Стэнтон (Ben Stanton), старший аналитик Canalys. – Ничего этого бы не случилось без COVID-19. Huawei в полной мере использовала экономический подъем в Китае для оживления бизнеса по выпуску смартфонов. Присутствие Samsung в Китае невелико, с долей менее 1%, а ее основные рынки, такие как Бразилия, Индия, США и Европа, развалены вспышками пандемии коронавируса».

Победить нелегко, но еще сложнее удержать первенство

Продукция китайской Huawei по-прежнему находится под эмбарго, введенного правительством США против ряда «проправительственных» китайских компаний. По данным Canalys, зарубежные продажи смартфонов Huawei за период с апреля по июнь 2020 г. снизились сразу на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28% от суммарных поставок компании.

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Рыночные доли Huawei и Samsung в глобальных продажах смартфонов

Тем не менее, это не помешало компании уйти в значительный отрыв от конкурентов на внутреннем рынке. Продажи смартфонов Huawei и ее суббренда Honor за прошедший квартал выросли на 8% год к году, и теперь превышают 72% от всех продаж компании.

Сейчас доля Huawei на внутреннем растущем китайском рынке смартфонов составляет примерно 46%, что больше, чем суммарная доля компаний Vivo, OPPO и Xiaomi. В Canalys связывают рост спроса на смартфоны в Китае с тем, что страна быстро и раньше других справилась с пандемией, смогла перезапустить производство и возобновить экономическую активность.

Продажи смартфонов Huawei и Samsung

I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020
Смартфоны Huawei, доля рынка Китая 0,51 0,64 0,62 0,59 0,61 0,72
Смартфоны Huawei, доля рынка за пределами Китая 49% 36% 38% 41% 39% 28%
Рост поставок смартфонов Huawei, рынок Китая, год к году 41% 31% 66% 11% 1% 8%
Рост поставок смартфонов Huawei, рынок за пределами Китая, год к году 61% -17% -6% -26% -35% -27%
Рост поставок смартфонов Huawei, глобальный рынок, год к году 50% 8% 29% -7% -17% -5%
Рост поставок смартфонов Samsung, глобальный рынок, год к году -10% 6% 11% 1% -17% -30%

Источник: Canalys

«Для Huawei крайне важно оказаться на первом месте, – сказал Мо Цзя (Mo Jia), аналитик Canalys. – Компания отчаянно нуждается в демонстрации силы своего бренда отечественным потребителям, поставщикам компонентов и разработчикам. Huawei намерена убедить всех в надежности инвестиций, и в ближайшие месяцы она раструбит о своем успехе повсеместно. Но удержать лидерство в долгосрочной перспективе будет сложно, поскольку основные партнеры в каналах ключевых регионов, таких как Европа, проявляют растущую осторожность к выбору устройств Huawei, интересуются меньшим ассортиментом и привлекают новые бренды для снижения риска. Верховенства внутри Китая будет недостаточно для поддержания Huawei в топе на фоне восстановления мировой экономики».

Как ранее сообщал CNews, по итогам работы в первом полугодии 2020 г. выручка Huawei составила 454 млрд юаней (около $64,79 млрд), что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рентабельность по чистой прибыли достигла отметки 9,2%. В компании в рамках финансового отчета отметили, что рост Huawei продолжается вопреки воздействию COVID-19 и санкций США.

Ранее CNews со ссылкой на прогноз IDC сообщил о том, что рынок смартфонов региона EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) по итогам II квартала 2020 г. ожидает падение почти на 25% в денежном выражении до примерно $19 млрд (без учета налогов с продаж и НДС). В штучном выражении продажи составят менее 63 млн смартфонов, что, по мнению аналитиков IDC, станет худшим квартальным показателем за последние пять лет.

Наибольшее сокращение поставок мобильных телефонов среди всех стран Европы, согласно прогнозу IDC, ожидается в России. Конкретных цифр аналитики не привели, но отметили, что драйверами спада станут режим самоизоляции в период пандемии, а также падение курса рубля по отношению к доллару США.

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