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Huawei объявила финансовые результаты за первую половину 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Huawei опубликовала финансовые результаты своей деятельности за первую половину 2020 года. За этот период выручка компании составила 454 млрд юаней, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рентабельность по чистой прибыли достигла отметки 9,2%. Доходы подразделений операторского, корпоративного и потребительского бизнеса компании Huawei достигли 159,6 млрд юаней, 36,3 млрд юаней и 255,8 млрд юаней соответственно.

В условиях глобальной борьбы с пандемией COVID-19 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали не только важнейшим инструментом противостояния вирусу, но и двигателем восстановления экономики. Компания Huawei подчеркивает свою приверженность сотрудничеству с операторами связи и отраслевыми партнерами в целях обеспечения стабильной работы сетей, ускорения цифровой трансформации и поддержки усилий по сдерживанию локальных вспышек заболевания и восстановлению местной экономики.

В текущих сложных условиях открытое сотрудничество и доверие к глобальным цепочкам создания ценности приобретают беспрецедентное значение. Компания Huawei продолжит и впредь выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками, справляться с трудностями, развиваться и вносить свой вклад в глобальную цифровую экономику и технологическое развитие, независимо от того, с какими проблемами мы можем столкнуться в будущем.

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