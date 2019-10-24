Huawei начинает российские продажи смартфонов Honor 9X. Цены

Huawei, владелец бренда Honor, объявила о начале продаж смартфона Honor 9X с тройной основной камерой разрешением 48 МП и самым крупным в истории бренда безрамочным FullView экраном с диагональю 6,59 дюйма. Также Honor предлагает пользователям новое решение в области беспроводной акустики – Bluetooth-наушники Honor Sport PRO.

Новый смартфон получил тройную основную камеру, главный модуль которой имеет разрешение 48 МП, диафрагму f/1.8 и крупный 1/2–дюймовый светочувствительный сенсор CMOS. Усовершенствованные интеллектуальные алгоритмы и режим стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night обеспечивают качественное изображение даже в условиях недостаточного освещения. Пользователи могут выбрать одну из двух модификаций смартфона: старшая версия имеет широкоугольный модуль с углом обзора 120°, который позволит запечатлеть в кадре больше деталей при съёмке больших групп людей, архитектуры, пейзажей и интерьеров. Также доступна версия Honor 9X с двойной камерой и модулем NFC.

Яркий панорамный Honor FullView экран с диагональю 6,59 дюйма не имеет рамок и вырезов, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре фото и видео. Экран Honor 9X является одним из самых крупных среди смартфонов Honor, его полезная площадь составляет 91%.

Honor 9X выделяется не только новым экраном, но и прогрессивным трехмерным дизайном задней панели. Десятки тысяч призм отражают и преломляют свет, создавая уникальный паттерн в виде латинской буквы X. Honor 9X будет доступен в двух вариантах оформления: сапфировый синий с трехмерным дизайном и минималистичный полночный чёрный.

При небольшой толщине — всего 8,8 мм, новый Honor 9X имеет энергоёмкую батарею 4000 мАч и систему выдвижной фронтальной камеры. 128 ГБ встроенной памяти смартфона можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 512 ГБ, что обеспечивает практически неограниченные возможности для хранения мультимедийного контента. Также Honor 9X оснащён разъемом для наушников 3,5 мм и удобным портом USB Type-C для зарядки и подключения к ПК.

«Honor стремится быть на передовой технологического прогресса, предлагая пользователям самые актуальные функции для удобства их жизни, — сказал президент Honor Джордж Чжао. — Развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект и интернет вещей, меняет образ жизни людей. Honor 9X с панорамным экраном, выдающейся камерой и ярким дизайном был разработан для все тех, кто ведет активную жизнь как в цифровом, так и в реальном пространстве».

Вместе с новым смартфоном серии X Honor представляет беспроводные Bluetooth-наушники Honor Sport PRO. Энергоёмкая батарея обеспечивает им до 18 часов автономной работы. Для удобного сопряжения со смартфоном наушники оснащены штекером USB Type-C и поддерживают технологию быстрой зарядки, позволяющую пополнить энергию на 4 часа воспроизведения аудио всего за 5 минут. Удобные силиконовые амбушюры надёжно фиксируют наушники в ушах даже во время спортивных тренировок, а чистое звучание с насыщенными басами и минимальные задержки сигнала понравятся любителям мобильного гейминга.

Магнитные крепления на тыльной стороне наушников не только повышают удобство при ношении, но и выполняют функцию автоматического включения и выключения, продлевая время работы устройства от батареи. Когда наушники не используются, пользователю достаточно лишь соединить магниты вместе для выключения, и разъединить для мгновенного включения.

Продажи смартфона Honor 9X в России стартуют 8 ноября, рекомендованная розничная цена модели — 16 990 рублей за версию с двойной основной камерой и 18 990 рублей за версию с тройной основной камерой. Предварительные заказы будут приниматься с 25 октября во всех каналах продаж, включая официальный интернет-магазин honor.ru. Все клиенты, оформившие предварительный заказ, получат в подарок фитнес-браслет Honor Band 5 с функцией измерения уровня кислорода в крови.