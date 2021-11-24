Российский рынок смартфонов сократился по итогам III квартала 2021 года

По данным International Data Corporation (IDC), российский рынок смартфонов показал негативную динамику в III квартале 2021 г. на фоне нехватки компонентов и сложностей, возникших в цепочках поставок. Согласно исследованию IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, поставки смартфонов составили 8,1 млн штук по сравнению с 9,4 млн в аналогичном периоде 2020 г.

Средняя цена смартфона продолжила расти. Объем поставок в денежном выражении показал положительную динамику и по итогам III квартала 2021 г., и в аналогичный период 2020 г. до начала пандемии. По итогам третьего квартала текущего года объем поставок составил $2,3 млрд.

Поставки кнопочных телефонов показали устойчивый рост. В этом сегменте наблюдается изменение продолжительной тенденции спада. По итогам квартала было поставлено 3,3 млн кнопочных телефонов в штучном выражении.

«Глобальный дефицит компонентов существенно повлиял на поставки смартфонов в третьем квартале. В первом полугодии дефицит затронул не все бренды, и в целом поставки были устойчивыми, но в III квартале 2021 г. проблемы с поставками стали серьезными у большинства поставщиков, включая компанию Xiaomi, которая не испытывала проблем с поставками с начала года», − сказала Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия.

В результате компания Samsung восстановила лидерство на рынке смартфонов, а Xiaomi заняла второе место.

«Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Для ряда вендоров это менее значимый рынок с точки зрения поставок флагманских смартфонов, а также моделей 5G, поставки которых в последнее время, как правило, являются более приоритетными для производителей», − отметил Саймон Бейкер, директор программы IDC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Первые партии поставок новой линейки iPhone 13 были значительными, однако новые модели появились только в конце квартала, и успех этих моделей станет более очевидным в преддверии Нового года.

«Поставки в IV квартале, как правило, являются самыми значительными по итогам года. Однако ситуация с нехваткой компонентов скорее всего сохранится. Кроме того, остается неопределенность относительно нескольких десятков моделей компании Samsung с поддержкой Samsung Pay, запрещенных к продаже в России из-за судебных споров о нарушении авторских прав. Таким образом, по предварительному прогнозу, рынок на конец года может сократиться по отношению к четвертому IV 2020 г.», − сказала Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия.