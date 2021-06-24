IDC: Итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения

Компания IDC подвела итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения Russia Enterprise Application Software Market 2021–2025 Forecast and 2020 Vendor Shares.

В отчете опубликованы данные о выручке и рыночных долях таких поставщиков, как 1C, Galaktika Corporation, Microsoft, Oracle и SAP, в России в 2020 г., а также положении ведущих поставщиков на пяти функциональных рынках.

По итогам 2020 г. выручка от лицензий и поддержки корпоративного программного обеспечения увеличилась на 6,7% и составила 61,43 млрд руб. В долларах США объем рынка сократился на 4,5% из-за девальвации национальной валюты. Положительной динамики в рублях удалось достичь благодаря менее продолжительному локдауну по сравнению со многими странами и, как следствие, менее негативными последствиями для российской экономики.

Доля самого крупного функционального рынка — решений по управлению ресурсами предприятий (ERM) — за год увеличилась. Спрос на решения по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и промышленные приложения (OMA) в течение года был устойчивым. Объем инвестиций в приложения для управления цепочками поставок (SCM) не изменился в 2020 г. по отношению к предшествующему году. Доля приложений для бизнес-аналитики была небольшой по сравнению с другими категориями.

Лидирующие позиции на рынке занимают компании SAP и 1C. Российская компания за год увеличила свою рыночную долю. Процесс импортозамещения стал набирать обороты. Проводимая государством политика импортозамещения и санкционные риски со стороны иностранных производителей способствовали ускорению роста продаж российского ПО.

Ведущими вертикальными рынками по расходам на корпоративное программное обеспечение стали производство, розничная торговля, ресурсодобывающие отрасли и строительство.

По прогнозу IDC, в 2021 г. на российском рынке ожидается рост в рублевом выражении.

«В прошлом году благодаря непродолжительному локдауну многие организации в России работали без серьезных ограничений, a пандемия стала катализатором цифровой трансформации. В результате спрос на корпоративное прикладное программное обеспечение в стране был устойчивым. С другой стороны, с ростом геополитических рисков все больше российских заказчиков начинают инвестировать в альтернативы западным решениям и платформам», — сказала Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ.