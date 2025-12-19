Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187766
ИКТ 14524
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26540
Персоны 81203
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Сафина Лилия


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Полюс Диджитал» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы Sigla Vision и разработке дашбордов каскада КПЭ 1
23.10.2012 В Нижнем Новгороде пройдет конференция по созданию и развитию общих центров обслуживания 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сафина Лилия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 99 1
Миррико - Mirrico 9 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
ОМК Аудит 4 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 253 1
Виноградова Наталья 53 1
Митенков Алексей 20 1
Войтик Мария 8 1
Казанцев Сергей 17 1
Мирошниченко Михаил 8 1
Лапина Кира 6 1
Немецков Игорь 1 1
Сосунов Дмитрий 4 1
Журавлева Екатерина 2 1
Ивленкова Лариса 1 1
Сомова Наталья 1 1
Борисенкова Ирина 2 1
Талерко Денис 1 1
Казанцева Галина 1 1
Каданцев Максим 3 1
Логвинович Елена 1 1
Витрук Наталья 3 1
Каменских Наталия 1 1
Печенкина Екатерина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157221 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще