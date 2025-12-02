Разделы

CommuniGate Pro и eXpress подтвердили совместимость решений

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и российский разработчик супераппа для бизнеса eXpress завершили комплексное тестирование и подтвердили корректную совместную работу своих продуктов.

Результаты испытаний оформлены документально – стороны подписали сертификат совместимости и официально вывели сотрудничество на новый уровень.

В ходе тестирования была проверена интеграция актуальных версий ключевых решений обеих компаний – почтового сервера CommuniGate Pro и корпоративного супераппа eXpress – на базе технологии мини-приложений SmartApps. Продукты функционируют как единая коммуникационная среда и показывают корректное взаимодействие во всех режимах, включая высоконагруженные сценарии и использование платформ в составе корпоративной инфраструктуры.

Обе компании прошли сертификацию ФСТЭК, что подтверждает соответствие требованиям безопасности и позволяет заказчикам внедрять интегрированное решение в критически важных средах без дополнительных доработок. Совместимость продуктов уже подтверждена практическим опытом внедрения у корпоративных заказчиков, где связка CommuniGate Pro и eXpress используется в рабочей среде без ограничений.

«Мы видим большие перспективы в совместной работе. Наши решения органично дополняют друг друга, а подтверждённая совместимость позволяет заказчикам сделать мобильной свою корпоративную цифровую среду и обеспечить бесшовный доступ к ней для любого сотрудника», – отметил сооснователь eXpress Алексей Лямин.

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

Совместное использование продуктов CommuniGate Pro и eXpress помогает компаниям выстраивать независимую коммуникационную инфраструктуру, обеспечивать безопасный обмен сообщениями и данными, поддерживать эффективную внутреннюю работу команд и решать задачи корпоративного взаимодействия без зависимости от зарубежных технологий.

«Наши платформы продемонстрировали стабильную совместную работу во всех основных конфигурациях – от базовых сценариев до высоконагруженных. Это открывает заказчикам доступ к гибкой, защищенной и полностью отечественной коммуникационной среде. Мы рады укреплению партнерства с eXpress и будем продолжать развивать технологическую совместимость для российских организаций», – отметил Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro.

