Найден простой способ бесплатно превратить Android-смартфон в iPhone. Доступно в России
В Google Play обнаружено приложение, визуально превращающее Android в почти полноценную копию еще не вышедшей iOS 16 со всеми ее функциями. Утилита носит название Launcher iOS 16, мастерски копирует интерфейс iOS и распространяется бесплатно. У нее уже свыше 50 млн скачиваний и одна из самых высоких оценок в магазине – 4,8 балла из пяти на основе 2 млн отзывов.
iPhone больше не нужны
Любой относительно современный смартфон на базе Android можно за несколько минут превратить в iPhone, хотя и только на программном уровне. Специалисты профильного ресурса MacRumors обнаружили в каталоге Google Play приложение Launcher iOS 16, представляющего собой оболочку в стиле iOS 16.
На момент публикации материала количество скачиваний Launcher iOS 16 перевалило за 50 млн, во многом благодаря тому, что в этом лончере есть все основные «фишки» интерфейса еще не вышедшей iOS 16. Apple анонсировала эту операционку в июне 2022 г., и к моменту выхода материала была доступна лишь ее публичная бета-версия. Релиз стабильной сборки запланирован на осень 2022 г., вероятнее всего, на сентябрь.
Редакция CNews убедилась, что приложение Launcher iOS 16 доступно для скачивания, в том числе, и пользователям из России. Оно полностью бесплатное – по крайней мере, в описании нет информации о платных функциях. С другой стороны, лончер будет показывать пользователям рекламу, но в данном случае это можно считать попыткой разработчиков усилить сходство с оригинальной iOS. Как сообщал CNews, совсем скоро спама в ней ощутимо прибавится.
Как iOS, и даже лучше
Launcher iOS воссоздает на экране Android-смартфона все базовые функции оригинальной iOS, в том числе классический домашний экран, док-панель, «режим покачивания», меню Force Touch в приложениях, и многое другое. Есть даже виджеты, реализованные так же, как и в полноценной iOS. Здесь следует отметить, что сами по себе виджеты появились в Android еще в начале прошлого десятилетия. Apple тянула с интеграцией их поддержки до начала десятилетия нынешнего.
Для дополнительного погружения в мир iOS приложение Launcher iOS 16 заменяет иконки всех стандартных приложений на те, что используются в iPhone. Это приложения «Заметки», «Камера», «Сообщения» и др. даже магазин Google Play получил пиктограмму App Store, а Chrome – иконку Apple Safari.
Сами приложения тоже меняют свой внешний вид. Например, «Погода» выглядит один в один как на экране iPhone.
Превращая Android в iOS, Launcher iOS 16 не отключает штатные возможности интерфейса Android, которых нет в прошивке Apple. Например, пользователь может настраивать анимации перехода между рабочими столами или в пару кликов по экрану переименовывать приложения.
Оптимально для России
Launcher iOS 16 заработает на любом Android-смартфоне с прошивкой версии 4.2 или новее. Таковых подавляющее большинство, поскольку Android 4.2 Jelly Bean вышел в октябре 2012 г., почти 10 лет назад.
Не исключено, что Launcher iOS 16 будет пользоваться широким спросом в России у желающих перейти на iPhone, но не имеющих такой возможности. Apple еще в марте 2022 г. остановила продажи своих устройств – теперь те же iPhone завозятся на условиях параллельного импорта.
К тому же iPhone всегда стоили и продолжают стоить значительно дороже Android-смартфонов, не уступающих ему по аппаратным возможностям. Так что Launcher iOS 16 позволит сэкономить на покупке полноценного iPhone, но при этом пользоваться почти всеми функциями его прошивки, за исключением синхронизации с iCloud и остальными компонентами экосистемы Apple. А когда надоест, можно будет в любой момент вернуться на стандартный интерфейс Android. В iPhone возможности менять оболочки нет.
Феномен 50 млн скачиваний
Рубеж в 50 млн скачиваний в Google Play преодолевают далеко не все приложения, что вполне свидетельствует о популярности Launcher iOS 16. Но на деле столь выдающегося результата утилита добилась не сразу – она вышла намного раньше, нежели бета-версия iOS 16.
На деле данной программе почти четыре года – ее релиз состоялся в сентябре 2018 г. Она ежегодно меняла свое название, начиная с Launcher iOS 12, так как вышла почти одновременно с оригинальной прошивкой Apple iOS 12.
Разработчики из года в год наполняют свой лончер возможностями новых версий мобильной операционки Apple. Судя по всему, свою работу они выполняют качественно, поскольку из творение собрало не только более 50 млн скачиваний, но и свыше 2 млн отзывов со средней оценкой 4,8 балла из 5 возможных.
Часть скачиваний приложению обеспечили пользователи, желающие поскорее опробовать чуть ли не самую главную «фишку» iOS 16 – многофункциональный экран блокировки. Но их пока что ждет разочарование – авторы Launcher iOS 16 еще не реализовали ее в своей Android-оболочке. Вероятно, они ждут релиза стабильной сборки iOS 16.