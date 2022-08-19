Найден простой способ бесплатно превратить Android-смартфон в iPhone. Доступно в России

В Google Play обнаружено приложение, визуально превращающее Android в почти полноценную копию еще не вышедшей iOS 16 со всеми ее функциями. Утилита носит название Launcher iOS 16, мастерски копирует интерфейс iOS и распространяется бесплатно. У нее уже свыше 50 млн скачиваний и одна из самых высоких оценок в магазине – 4,8 балла из пяти на основе 2 млн отзывов.

iPhone больше не нужны

Любой относительно современный смартфон на базе Android можно за несколько минут превратить в iPhone, хотя и только на программном уровне. Специалисты профильного ресурса MacRumors обнаружили в каталоге Google Play приложение Launcher iOS 16, представляющего собой оболочку в стиле iOS 16.

На момент публикации материала количество скачиваний Launcher iOS 16 перевалило за 50 млн, во многом благодаря тому, что в этом лончере есть все основные «фишки» интерфейса еще не вышедшей iOS 16. Apple анонсировала эту операционку в июне 2022 г., и к моменту выхода материала была доступна лишь ее публичная бета-версия. Релиз стабильной сборки запланирован на осень 2022 г., вероятнее всего, на сентябрь.

Чтобы опробовать iOS 16, покупать iPhone больше не нужно

Редакция CNews убедилась, что приложение Launcher iOS 16 доступно для скачивания, в том числе, и пользователям из России. Оно полностью бесплатное – по крайней мере, в описании нет информации о платных функциях. С другой стороны, лончер будет показывать пользователям рекламу, но в данном случае это можно считать попыткой разработчиков усилить сходство с оригинальной iOS. Как сообщал CNews, совсем скоро спама в ней ощутимо прибавится.

Как iOS, и даже лучше

Уровень сходства с настоящей iOS пугающе высокий

Launcher iOS воссоздает на экране Android-смартфона все базовые функции оригинальной iOS, в том числе классический домашний экран, док-панель, «режим покачивания», меню Force Touch в приложениях, и многое другое. Есть даже виджеты, реализованные так же, как и в полноценной iOS. Здесь следует отметить, что сами по себе виджеты появились в Android еще в начале прошлого десятилетия. Apple тянула с интеграцией их поддержки до начала десятилетия нынешнего.

Для дополнительного погружения в мир iOS приложение Launcher iOS 16 заменяет иконки всех стандартных приложений на те, что используются в iPhone. Это приложения «Заметки», «Камера», «Сообщения» и др. даже магазин Google Play получил пиктограмму App Store, а Chrome – иконку Apple Safari.

Сами приложения тоже меняют свой внешний вид. Например, «Погода» выглядит один в один как на экране iPhone.

Демонстрация работы приложения

Превращая Android в iOS, Launcher iOS 16 не отключает штатные возможности интерфейса Android, которых нет в прошивке Apple. Например, пользователь может настраивать анимации перехода между рабочими столами или в пару кликов по экрану переименовывать приложения.

Оптимально для России

Launcher iOS 16 заработает на любом Android-смартфоне с прошивкой версии 4.2 или новее. Таковых подавляющее большинство, поскольку Android 4.2 Jelly Bean вышел в октябре 2012 г., почти 10 лет назад.

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Не исключено, что Launcher iOS 16 будет пользоваться широким спросом в России у желающих перейти на iPhone, но не имеющих такой возможности. Apple еще в марте 2022 г. остановила продажи своих устройств – теперь те же iPhone завозятся на условиях параллельного импорта.

Владельцы iPhone идею с превращением Android в iOS явно не оценили

К тому же iPhone всегда стоили и продолжают стоить значительно дороже Android-смартфонов, не уступающих ему по аппаратным возможностям. Так что Launcher iOS 16 позволит сэкономить на покупке полноценного iPhone, но при этом пользоваться почти всеми функциями его прошивки, за исключением синхронизации с iCloud и остальными компонентами экосистемы Apple. А когда надоест, можно будет в любой момент вернуться на стандартный интерфейс Android. В iPhone возможности менять оболочки нет.

Феномен 50 млн скачиваний

Рубеж в 50 млн скачиваний в Google Play преодолевают далеко не все приложения, что вполне свидетельствует о популярности Launcher iOS 16. Но на деле столь выдающегося результата утилита добилась не сразу – она вышла намного раньше, нежели бета-версия iOS 16.

На деле данной программе почти четыре года – ее релиз состоялся в сентябре 2018 г. Она ежегодно меняла свое название, начиная с Launcher iOS 12, так как вышла почти одновременно с оригинальной прошивкой Apple iOS 12.

Антироссийские санкции на Launcher iOS 16 пока не распространяются

Разработчики из года в год наполняют свой лончер возможностями новых версий мобильной операционки Apple. Судя по всему, свою работу они выполняют качественно, поскольку из творение собрало не только более 50 млн скачиваний, но и свыше 2 млн отзывов со средней оценкой 4,8 балла из 5 возможных.

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Часть скачиваний приложению обеспечили пользователи, желающие поскорее опробовать чуть ли не самую главную «фишку» iOS 16 – многофункциональный экран блокировки. Но их пока что ждет разочарование – авторы Launcher iOS 16 еще не реализовали ее в своей Android-оболочке. Вероятно, они ждут релиза стабильной сборки iOS 16.