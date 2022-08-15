Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой

Apple хочет показывать больше рекламы в штатных приложениях в iOS. Спам уже есть в некоторых из них, и его станет еще больше, плюс компания внедрит его в новые утилиты. Пострадают, в частности, «Карты». Аналогичным способом на пользователях зарабатывает Xiaomi – реклама есть почти во всех базовых программах ее прошивки MIUI, но ее можно отключить в настройках.

Спам-платформа Apple

Компания Apple собирается нарастить количество рекламы, встроенной в штатные приложения ее мобильной платформы iOS, пишет Bloomberg. Цель, которую она преследует, заключается в существенном увеличении выручки с рекламы.

Больше спама в составе iOS появится с релизом стабильной версии iOS 16, назначенном на сентябрь 2022 г. В этот же период времени выйдет и новая линейка смартфонов iPhone 14, которая, по предварительным данным, окажется дороже прошлогодних iPhone 13.

Apple уже располагает опытом внедрения рекламы в штатные приложения для iOS. Например, пользователи могут обнаружить нежелательные объявления в App Store, «Новостях» и «Акциях». Теперь же они появятся как минимум в «Картах» и «Подкастах». Не исключено, что это затронет и другие программы, поставляемые в комплекте с iOS.

Сколько денег нужно Apple

По информации Bloomberg, в настоящее время рекламное подразделение Apple генерирует для компании выручку в пределах $4 млрд в год. Это пока не самый прибыльный бизнес Apple, в отличие от многих других ИТ-компаний США, для которых реклама – основной источник дохода.

Примеры рекламы в приложениях Apple

В планы Apple входит как минимум трехкратное увеличение выручки с продажи рекламы. Точные размеры предполагаемых сумм не называются, но Bloomberg пишет, что компания хочет увеличить свой годовой доход с этого направления до двухзначного числа.

Единственный способ добиться этого – показывать пользователям больше рекламы. Нельзя исключать, что ее может стать во столько же раз больше, во сколько рекламный отдел Apple хочет увеличить объемы своей выручки.

Где ждать новую рекламу

Аналитики Bloomberg утверждают, что наращивание объемов рекламы затронет сразу несколько популярных сервисов Apple. К примеру, ее может стать больше на стриминговом сервисе TV+.

Аналогичные изменения могут коснуться и сервиса электронных книг. Что касается картографического сервиса Maps, то Apple уже проводила внутреннее тестирование показа рекламных объявлений в нем.

Главными изменениями в iPhone 14 станут отсутствие «челки» и наличие тонн спама

На момент публикации материала было доподлинно известно, что в очень скором будущем рекламы станет больше как минимум в магазине приложений App Store. Еще в июле 2022 г., пишет Bloomberg, представители Apple подтвердили, что соответствующее тестирование уже ведется.

Дурной пример заразителен

Среди компаний, выпускающих смартфоны и прочую мобильную технику, самой известной с точки зрения навязываемой пользователям рекламы является китайская Xiaomi. Ее прошивка MIUI для Android напичкана всевозможными полезными приложениями, но почти в каждом из них есть встроенный инструмент показа рекламы.

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Спам демонстрируется пользователям, к примеру, в приложении для удаления мусорных файлов из памяти устройства. Его также можно найти в утилите для проверки на вирусы. Более того, даже файловый менеджер «Проводник» будет мешать просмотру файлов демонстрацией рекламы.

Этот поток спама в MIUI можно отключить, но не централизованно. Нужно проследовать в настройки каждого отдельного приложения и отключить опцию «Показывать рекомендации». Второй способ – запретить этим приложениям доступ в интернет. После этого реклама в них больше не появится.

Пока неясно, позволит ли Apple отключать рекламу в своих приложениях. Она, к слову, не единственная, кто решил последовать примеру Xiaomi. Как сообщал CNews, в июне 2020 г. аналогичный способ заработка очень интересовал компанию Samsung.

В настоящее время ни Apple, ни Samsung не поставляют свои смартфоны и другую технику в Россию. К августу 2022 г. запасы их мобильников на складах ритейлеров сильно истощились.