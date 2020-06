Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама

Samsung начнет показывать владельцам своих смартфонов рекламу в штатных приложениях после выхода прошивки One UI. Баннеры заранее появились в погодном приложении для корейского рынка, но скоро практика распространится на весь мир. В настоящее время подобное практикует компания Xiaomi – реклама есть в каждом ее фирменном приложении, но ее можно отключить.



Спам в смартфонах Samsung

Компания Samsung встроит рекламу в свои фирменные приложения до конца 2020 г. Как пишет ресурс GSM Arena, спам в состав мобильников корейского вендора привнесет апдейт фирменной графической оболочки Samsung One UI 2.5.

Точные сроки релиза новой версии One UI пока не установлены, но она может выйти вместе с бизнес-флагманом Samsung Galaxy Note 20, появление которого может состояться в конце лета 2020 г. Note 20 может стать первым обладателем этой прошивки наряду с грядущим складным смартфоном Galaxy Fold второго поколения.

Samsung нашла новый способ заработка на своих пользователях

«Протестировать» показ рекламы в настоящее время могут южнокорейские пользователи Samsung, получившие обновленную версию штатного погодного приложения. В нем появилось место для баннерной рекламы, занимающей приблизительно треть видимой части интерфейса.

Реклама на экране блокировки

В Сети также появилась информация о скором появлении рекламы прямо на экране блокировки на смартфонах Samsung. В частности, об этом сообщили GSM Arena, AndroidCentral и ряд других ресурсов, ссылаясь на публикацию портала TizenHelp.

Так мог бы выглядеть экран блокировки Samsung с рекламой

Подробности об этом весьма сомнительном нововведении были подкреплены скриншотом, на котором действительно демонстрируется реклама не самой полезной еды. По утверждению авторов публикации, пользователям придется ждать до 15 секунд прежде чем они смогут снять блокировку экрана.

Реклама в погодном приложении Samsung

Компания Samsung никак не отреагировала на появление данной информации, и в настоящее время официальные комментарии о количестве рекламы в One UI отсутствуют. Однако вероятность появления рекламных блоков прямо на экране блокировки пока стремится к нулю, потому как подхваченная СМИ по всем мире информация является, как пишет профильный ресурс SamMobile, не более чем следствием неправильного перевода комментария одного из корейских пользователей Samsung, опубликованного на корейском же форуме компании.

Этот пользователь опубликовал свой пост в одной из тем, в которых обсуждалась реклама в штатных приложениях. В нем он, высказываясь по поводу спама, написал в шутку: «И не забудьте добавить рекламу прямо на экран блокировки. И сделайте 15-секундную задержку перед разблокировкой.

Сообщение, в котором пользователь пошутил про рекламу на экране блокировки. Потерянное слово «пример» выделено

К этим словам автор прикрепил ставший популярным скриншот. В его публикации содержалось еще одно слово – «пример», оставшееся в итоге незамеченным.

Реклама все же будет

Штатные приложения Samsung, в действительности, все же могут получить интегрированные рекламные блоки. Как пишет GSM Arena, представители Samsung еще в октябре 2019 г. намекнули на это, сообщив, что внедрение рекламы в итоге пойдет на пользу непосредственно владельцам гаджетов.

По их словам, деньги, полученные Samsung за показ рекламы, она направит на развитие программной части своих смартфонов. Средства пойдут на повышение стабильности работы прошивки и на создание новых функций для нее. По данным GSM Arena, реклама будет демонстрироваться только в недорогих смартфонах серий Galaxy A и Galaxy M. Топовые линейки Galaxy S и Note проблема не должна затронуть.

«Оценить» работу встроенной в One UI функции показа спама некоторые пользователи могут уже сейчас, поскольку рекламные блоки начинают все чаще демонстрироваться, к примеру, в шторке уведомлений. На эту проблему обратил внимание, в частности, редактор авторитетного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach).

Вайнбах пожаловался на такого рода рекламу

В своем Twitter Вайнбах (@MaxWinebach) резко выразился в адрес Samsung и написал, что интеграция спама в гаджеты Samsung превращается в «серьезную» проблему (Samsung putting ads in stock apps is starting to become a real f..king problem.). В ответ на этот пост пользователь Alvin (@AlvinZahran) написал: «Samsung просто шокирует. Сколько еще я должен заплатить, чтобы они заткнулись со своей навязчивой рекламой?» (Samsung is unbelievable. How much more should I spend so that they could shut the f… up with these excessive ads).

Другие пользователи написали, что можно отказаться от смартфонов Samsung в пользу техники Apple, OnePlus, Motorola или Google ввиду отсутствия в них рекламы. Также в ходе обсуждения выяснилось, что в смартфонах Samsung для международного рынка рекламу показывают штатные приложения Gift и Members.

По стопам Xiaomi

Встраивая в свои смартфоны функцию показа рекламы, Samsung, вероятно, берет пример с компании Xiaomi. Подавляющее большинство ее штатных приложений из состава фирменной прошивки MIUI имеют встроенные рекламные блоки, и некоторые из них даже демонстрируются на весь экран – подобное есть, к примеру, в музыкальном плеере и файловом менеджере.

В 2018 г. недовольство пользователей количеством рекламы в смартфонах Xiaomi резко возросло, и в сентябре 2018 г. китайский вендор решился прокомментировать ситуацию. Его представители заявили, что реклама была и будет неотъемлемой частью MIUI в связи с тем, что смартфоны Xiaomi стоят недорого, а компании нужна прибыль для дальнейшего развития и выпуска новых моделей. В смартфонах линейки Mi A, поставляемой на чистом Android, без MIUI, реклама по умолчанию отсутствует.

Пример рекламы в приложении «Настройки» в MIUI

Следует отметить, что рекламу в MIUI можно отключить, но делать это придется в настройках каждого штатного приложения. Также этим программам можно запретить выход в интернет за счет встроенного в приложение «Безопасность» файерволла, плюс большинство из них можно удалить при помощи ПК-программы ADB Tools (рут-права не потребуются).

Позволит ли Samsung сделать подобное на своих смартфонах, пока остается неизвестным.