Готовится к выпуску дешевая «железка», превращающая iPhone или Android-смартфон в ноутбук. Видео

Ноутбук из смартфона

Китайская компания Anyware развернула на краудфандинговой площадке Kickstarter проект по сбору средств на производство приставки PhoneBook, которая превращает любой смартфон под управлением ОС Android в подобие ноутбука с полноценной клавиатурой, трекпадом, стереофоническими колонками и 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением Full HD.

По словам разработчиков, PhoneBook является «первым в мире устройством, обеспечивающим поддержку мобильных игр с полноценной клавиатурой и мышкой на большом экране», что недоступно, например, в концепции Samsung DeX.

Концептуально PhoneBook поддерживает работу с любым смартфоном – именно так гласит девиз проекта: «Преврати ЛЮБОЙ смартфон в мобильный компьютер» (Turn ANY Smartphone into a Laptop Computer). На практике есть исключения: PhoneBook не совместим с рядом Android-смартфонов, выполненных на процессорах MediaTek. В то же время, PhoneBook полностью совместим со смартфонами Apple iPhone.

Ноутбук-приставка Anyware PhoneBook для смартфонов

По задумке разработчиков из Anyware, помимо расширенных удобств работы со смартфоном, PhoneBook также избавит пользователей от необходимости приобретать внешние аксессуары при покупке нового смартфона. В процессе работы с PhoneBook используется вычислительная мощность, накопитель и приложения смартфона, а также облачные приложения Windows Cloud PC.

Особенности конструкции

Габариты PhoneBook составляют 358,1 х 238,8 х 17,8 мм. Дисплей устройства диагональю 15,6 дюймов выполнен на матрице IPS с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей, 16:9, 60 Гц), активная площадь составляет 342,9 х 193 мм. Сенсорный экран поддерживает одновременный 10-пальцевый ввод.

Конструкция ноутбука-приставки Anyware PhoneBook

Устройство оснащено встроенной аккумуляторной батареей, обеспечивающей до 8 часов автономной работы и поддерживающей зарядку смартфона в процессе работы. Стационарное питание PhoneBook и заряда его аккумулятора обеспечиваются входящим в комплект поставки адаптером питания 220 В с выходными параметрами 12 В / 2 А.

Интерфейсы ноутбука-приставки Anyware PhoneBook

PhoneBook оснащен двумя портами USB, входом HDMI, дополнительным видеовходом с интерфейсом USB-C, а также 3,5 мм разъемом для подключения наушников. Устройство также оснащено кнопкой сброса.

Цена вопроса

На момент написания публикации до окончания кампании PhoneBook оставалось 15 дней, но проект уже собрал на площадке Kickstarter сумму $262 735 с помощью 1070 участников, хотя целевая сумма была установлена на уровне всего $37 500.

Первые 640 инвесторов краудфандинговой кампании PhoneBook получат устройство по цене $149, остальным инвесторам он будет доступен по цене $169.

Создатели устройства обещают отгрузить новинку всем поддержавшим проект участникам уже в декабре 2019 г. В рознице PhoneBook ожидается по цене порядка $249, однако точной даты начала массовых поставок на странице проекта нет.



Прецеденты были. И неоднократно

Попытку оснастить смартфон дополнительной универсальной приставкой с большим экраном и полноценной клавиатурой предпринимались различными компаниями неоднократно, однако без особого успеха.

Сравнение приставки PhoneBook с подобными проектами

Одним из первых подобных проектов можно назвать ноутбук-приставку Motorola Lapdock 100 с 10,1-дюймовым экраном по цене $250, которую компания Motorola Mobility представила в 2011 г. в качестве аксессуара к Android-смартфонам Motorola Atrix 2, Photon 4G и Droid Bionic.

Также можно вспомнить проект Asus PadFone, который превращает планшет в своеобразную док-станцию для соответствующего смартфона.

Одним из таких проектов также стал HP Elite x3 – один из последних бизнес-смартфонов на рынке под управлением Windows 10 Mobile, который поставлялся с док-станцией и специальным компактным аналогом ноутбука Lap Dock без центрального процессора, оперативной памяти и накопителя, с подключением к смартфону в режиме Microsoft Continuum с технологией Miracast. Несмотря на удачную концепцию, продажи HP Elite x3 были свернуты из-за отказа Microsoft от поддержки своей платформы Windows 10 Mobile.

Один из последних серийных Windows-смартфонов HP Elite x3

В настоящее время также существуют несколько подобных проектов той или иной степени успешности. Так, приставка SuperBook по цене $99, представляющая собой «ноутбучное» расширение для Android-смартфонов, собрала в рамках краудфандинговой кампании в 2016 г. порядка $2,6 млн. В том же году на площадке Kickstarter собирали средства на NexDock по цене $149, который, в том числе, поддерживал смартфоны под Windows 10 Continuum.

В отличие от предшественников, проект PhoneBook от Anyware вполне может получить широкое распространение за счет невысокой цены, обеспечивая при этом просмотр на большом экране, совместимость с большинством смартфонов на Android и iOS, а также за счет предоставляемой возможности для использования клавиатуры и мыши в мобильных играх.