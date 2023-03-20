Россиян заставляют отказаться от iPhone и перейти на Android-смартфоны. Касается пока не всех

Российским чиновникам, связанным с внутренней политикой, рекомендовали отказаться от iPhone до конца марта 2023 г. Выбор следует сделать в пользу устройств на Android, особенно китайских, или на гаджеты с российскими ОС. Эксперты аргументируют добровольно-принудительный отказ от iPhone вопросами информационной безопасности.

iPhone под запретом

Работники внутриполитического блока Администрации Президента России (АП) получили рекомендации по отказу от использования iPhone в пользу мобильников других брендов и на другой ОС, пишет «Коммерсант». Это именно рекомендация, однако купить новый смартфон, на корпусе которого не нарисовано надкушенное яблоко, им нужно в самые ближайшие дни.

Сама рекомендация была дана еще в первых числах марта 2023 г. Совершить незапланированный переход, по информации источников издания им необходимо до конца марта 2023.

Пока неясно, почему эта «рекомендация» обязательна к выполнению, и какие санкции будут ждать тех, кто откажется переходить на новый смартфон ввиду того, что приказа не было. Но, как утверждает источник издания, освоить новый гаджет все же придется. «iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март (2023 г. - прим CNews) придется сделать всем», — сказал он.

Собеседники издания утверждают, что рекомендация по отказу сотрудников АП от iPhone была дана в рамках некоего семинара в начале марта 2023 г. Присутствовавшие на мероприятии начали обсуждать нововведение и его рекомендательный характер. Присутствовавший на семинаре первый замглавы АП Сергей Кириенко установил срок перехода на новые устройства — 1 апреля 2023 г.

Платить не придется. Или придется

«Рекомендация» по отказу от iPhone, с некоторой долей вероятности, не станет дополнительной нагрузкой на личные бюджеты работников АП. По словам источников издания, власти, возможно, проведут централизованную закупку «новых безопасных смартфонов».

Пока нет данных, какие именно смартфоны власти в настоящее время считают безопасными.

Нельзя исключать, что новое правило для работников АП, звучащее приблизительно как «никаких iPhone», распространится и на другие госструктуры. По словам собеседников издания, отказаться от телефонов Apple будут вынуждены и чиновники, «занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях».

При этом неясно, на какие именно устройства распространяется новая «рекомендация». Вполне возможно, региональные чиновники и работники АП смогут пользоваться iPhone как своими личными телефонами, но это еще подлежит уточнению.

В преддверии выборов

Внутриполитический блок АП — это квартет управлений, которые занимаются внутренней политикой, обеспечением деятельности Госсовета, общественными проектами и развитием ИТ и телекоммуникаций. Первые три отдела в 2023 г. бросят силы всех своих сотрудников на выполнение одной задачи — на подготовку к приближающимся президентским выборам, до которых осталось немногим меньше года.

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Связана ли «рекомендация» по отказу от iPhone для работников блока с этим, пока не установлено. Но стоит отметить, что iPhone – это смартфон американской разработки. Собеседники издания утверждают, что эти мобильники «в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами». Другими словами, все завязано на безопасность.

Иллюзия свободы выбора

Источники издания утверждают, что «рекомендация» по отказу от iPhone была дополнена примерным списком устройств, которыми можно заменить телефон Apple. В перечне есть все устройства на Android – система, к разработке которой причастна другая американская корпорация, Google. Насколько в этом плане Android безопаснее iOS, неясно, но существуют ее версии, «очищенные» от сервисов Google.

Альтернативой iPhone могут стать китайские смартфоны с местными аналогами Android. Пока нет данных, имеются ли в виду китайские мобильники с оболочками для Android, например, Xiaomi MIUI или Oppo Color OS, или же отдельная система HarmonyOS компании Huawei, которая регулярно вводит санкции против россиян.

В числе альтернатив предложены и смартфоны на российских ОС, например, на «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа», дочернее предприятие «Ростелекома». Ранее эта платформа носила название Sailfish Mobile OS Rus.

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Но все российские ОС объединяет одно — отсутствие большей части популярных приложений. Разработчики попросту не выпускают отдельные версии своих программ под эти платформы.