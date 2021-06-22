Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя

Google устанавливает на смартфоны пользователей программу MassNotify для отслеживания контактов с больными коронавирусом. Делает она это без разрешения и уведомлений, а само приложение скрывается под совершенно другим названием, что мешает ее поиску и удалению из системы.

Шпионское ПО Google

Корпорацию Google уличили в принудительной установке на Android-смартфоны приложения MassNotify. Эта утилита нужна для предупреждения владельцев гаджетов, что те могли заразиться коронавирусом из-за находящегося рядом с ними инфицированного человека.

Как пишет The Verge, приложение MassNotify создавалось для жителей штата Массачусетс (США). Google устанавливает его без согласия пользователей и в фоновом режиме.

После попадания в память устройства удалить MassNotify стандартными средствами Android становится невозможно. Что немаловажно, этой программы нет в списке установленных утилит ни в самом смартфоне, ни в магазине Google Play. Запустить ее и увидеть интерфейс пользователи не могут, поскольку она работает в фоне.

Как работает система

Приложение MassNotify было запущено в середине июня 2021 г., и тогда же началось его распространение среди жителей Массачусетса. Пользователи стали жаловаться, что оно устанавливается без каких-либо уведомлений, в том числе и на устройства которыми пользуются несовершеннолетние.

Google считает себя вправе устанавливать на смартфоны шпионские программы без ведома пользователей

Сама программа предназначена для рассылки уведомлений людям, находящимся поблизости, о том, что рядом с ними находится COVID-инфицированный. Например, если владелец Android-гаджета находится в списке зараженных, то MassNotify разошлет уведомления людям вокруг по Bluetooth.

Это будет работать, если пользователь вручную активирует функцию уведомлений о заражении COVID-19 в Android. Это можно сделать в меню Google в настройках смартфона. Там будет пункт «Уведомление о риске инфицирования COVID-19», где потребуется выбрать нужный регион.

Google всех обманывает

Google утверждает, что наличие MassNotify в перечне установленных на смартфон приложений еще не говорит о том, что программа включена и работает. По словам представителей компании, это значит, что она теперь просто встроена в систему.

Пользователь портала Ycombinator под ником 015UUZn8aEvW написал, что ему удалось связаться с техподдержкой Google и задать ей ряд вопросов о приложении. В частности, он спрашивал, почему приложение MassNotify оказалось в его телефоне без его на то ведома и разрешения. Представители Google уклонились от прямого ответа.

Приложение, из-за которого разгорелся скандал, скрывается в Google Play под совершенно другим названием

Вместо этого они заявили, что увидеть статус активности MassNotify можно в настройках Google на смартфоне. «В этом меню можно включить или отключить MassNotify в любое время», – заверили представители Google.

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Однако данное утверждение работников интернет-гиганта далеко от истины, как утверждает пользователь Ycombinator под псевдонимом madars. Он написал, что увидеть статус MassNotify и отключить его в системе невозможно.

По утверждению madars, найти это приложение в Google Play по его названию тоже нельзя, что усложняет процесс его удаления.

Пользователю madars в итоге все-таки удалось найти MassNotify в Google Play под совершенно другим названием. Приложение скрывается под именем Exposure Notifications Settings Feature – MA. Под этим же названием оно будет представлено и в списке установленных приложений в настройках смартфона.

Приложение никому не нравится

Утилита Exposure Notifications Settings Feature – MA, которую Google навязывает жителям Массачусетса, на момент публикации материала благодаря стараниям интернет-гиганта была скачана более 1 млн раз. При этом в магазин она была добавлена лишь несколько дней назад, 17 июня 2021 г.

В отместку за самоуправство Google пользователи утопили приложение в отрицательных отзывах. На момент публикации материала утилита собрала почти 730 оценок, а ее общий рейтинг составлял всего 1,1 балла из пяти возможных.

В описании к Exposure Notifications Settings Feature – MA указано, что версия этого приложения – minted810030-v3. Редакции CNews удалось найти в каталоге Google Play связанную с ним утилиту, которая, в отличие от этой, не скрывается и называется MassNotify. Однако ее Google пока никому не рассылал, о чем можно судить по количеству скачиваний.

Первую версию своего шпионского ПО Google пока никому массово не рассылал

Версия этой программы – minted810030; ее выложили в каталог 10 июня 2021 г., и за это время ее скачало немногим более 1000 человек. У нее более высокий рейтинг, четыре балла из пяти на основе 33 отзывов. Скриншоты к описанию обеих программ прикреплены идентичные.