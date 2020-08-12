Microsoft рассекретила цену своего первого Android-смартфона Surface Duo. Видео

Microsoft раскрыла стоимость смартфона Surface Duo в раскладном корпусе, ставшего ее первым Android-смартфоном. Он оценен в $1400 и поступит в продажу в первой половине сентября 2020 г.

Первый Android-смартфон Microsoft

Компания Microsoft полностью рассекретила свой первый складной смартфон на базе ОС Android – Surface Duo. Он стал в принципе первым смартфоном, выпущенным ею с 2016 г., когда она продала мобильный бизнес Nokia китайскому холдингу HMD Global.

Кроме того, Surface Duo – это первый Android-смартфон компании, выпущенный под собственным брендом. Раньше подобные гаджеты выпускала Nokia (смартфоны линейки X), плюс у самой Microsoft была своя мобильная ОС Windows Phone, позже эволюционировавшая в Windows 10 Mobile. В настоящее время разработка этой платформы не ведется.

Начало продаж Surface Duo назначено на 10 сентября 2020 г. В США его стоимость составит $1400 (102,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 августа 2020 г.). Компьютеры, планшеты и ноутбуки Microsoft линейки Surface в России не продаются, и, вероятно, Surface Duo тоже не появится в российской рознице.

Для сравнения новый моноблок Samsung Galaxy Note 20 Ultra стоит $1300 (95 тыс. руб.), хотя имеет в распоряжении всего один негибкий дисплей. А за $1450 (106 тыс. руб.) в настоящее время продается раскладушка Samsung Galaxy Z Fold 5G.

Финальный вариант дизайна Surface Duo

Добавим, что $1300 – это цена базовой версии с накопителем на 128 ГБ. В продажу также поступит версия на 256 ГБ, но ее стоимость пока неизвестна. Портал Gizmochina предполагает, что она окажется дороже на $100 (7300 руб.).

Однако если новинки Samsung поставляются с современным аппаратным оснащением, то про Surface Duo такого сказать нельзя. В первую очередь, он работает на процессоре Qualcomm образца 2019 г., пусть флагманском, но после его выхода Qualcomm выпустила еще три более производительных чипа.

Главная особенность

Первое, что выделяет Surface Duo среди всех современных смартфонов – это форм-фактор. Аппарат представляет собой горизонтальную раскладушку с двумя отдельными OLED-экранами, причем оба расположены на внутренней панели корпуса; на внешней дополнительных дисплеев нет.

Смартфон можно превратить в мини-ноутбук. Стилус придется покупать отдельно

Каждый экран по отдельности имеет диагональ 5,6 дюйма при разрешении 1800х1350 пикселей. Суммарная же их диагональ равна 8,1 дюйма, а общее разрешение – 2700х1800 точек. Microsoft называет этот экран PixelSense Fusion.

Разумеется, между дисплеями есть свободное пространство, которое будет разделять любое изображение на две части. Из-за этой особенности конструкции в единое полотно дисплеи не трансформируются, хотя программное обеспечение адаптировано под одновременное использование их обоих.

Аппаратные спецификации

Процессор в Surface Duo – это Qualcomm Snapdragon 855, дебютировавший еще в декабре 2018 г., но впервые появившийся в смартфонах в I квартале 2019 г. Для примера, на нем базируются смартфоны линейки Samsung Galaxy S10, а уже летом 2019 г. Qualcomm выпустила его значительно улучшенную модификацию 855+. Наконец, в 2020 г. вышли чипы 865 и 865+.

Комплект поставки Surface Duo весьма лаконичен

Смартфон экипирован лишь 6 ГБ памяти, что по меркам 2020 г. больше характерно для смартфонов среднего сегмента – флагманы, в большинстве своем, поставляются минимум с 8 ГБ. Объем встроенного накопителя составляет 128 или 256 ГБ.

Список характеристик включает аккумулятор емкостью 3577 мАч против 5000 мАч у Samsung Galaxy S20 Ultra образца зимы 2020 г. АКБ поддерживает быструю 18-ваттную зарядку по USB-C. По заявлениям Microsoft, заряда аккумулятора смартфону должно хватать на 10 дней ожидания, 15,5 часа воспроизведения видео из памяти, 27 часов разговоров или на один день обычного использования.

Премьерный ролик Surface Duo

Также у смартфона есть 11-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/2.0 и записью видео в 4К на 60 кадрах в секунду. В Surface Duo реализована поддержка стилуса, но нет беспроводной зарядки, поддержки сетей пятого поколения и даже NFC для бесконтактной оплаты.

Толщина корпуса Surface Duo в закрытом состоянии составляет 9,6 мм и 4,8 мм – в открытом. Смартфон весит 250 граммов.

Программное обеспечение

Surface Duo работает под управлением ОС Android, но Microsoft не уточняет версию. Известно лишь, что смартфон получит функцию подключения Windows 10 в облаке при помощи Windows Virtual Desktop

Самый первый показ смартфона состоялся в начале октября 2019 г., но на тот момент Microsoft не раскрывала подробности о нем и держала в тайне информацию о функциях его прошивки. В середине февраля 2020 г. компания, как сообщал CNews, хотела продемонстрировать возможности смартфона Surface Duo в прямом эфире, но он неожиданно завис. В частности, было показано, как смартфон отображает окно одного приложения, например, навигатора, на двух экранах одновременно.

На момент публикации материала не было известно, в какой стадии находится ПО Surface Duo, и исправила ли Microsoft проблему с зависанием.