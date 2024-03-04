Android-смартфоны научатся работать «бесконечно». Созданы емкие аккумуляторы компактных габаритов

В обозримом будущем емкость аккумуляторов в большинстве флагманских смартфонов может достичь 6000 мАч. Сейчас такие модели тоже есть, но их мало. Производители научились выпускать батареи такой емкости, которые по размерам не отличаются от АКБ на 5000 мАч. В будущем это может дать толчок развитию небольших смартфонов, главная проблема которых – это именно слабый аккумулятор.

«Архиватор» для аккумулятора

С 2025 г. большинство флагманских смартфонов на базе Android будут работать от аккумулятора емкостью в пределах 6000 мАч, предрекает известный аналитик Digital Chat Station. В своем блоге на китайском портале Weibo он написал, что производители аккумуляторов начали выпускать элементы питания емкостью около 6000 мАч, размеры которых сопоставимы с батареями на 5000 мАч и меньше.

В качестве примера эксперт привел аккумуляторы для Xiaomi 14 Pro и 14 Ultra – в первом стоит 5300 мАч размерами 5,7х62х74 мм, во втором – 4880 мАч на 5,2х65х82 мм. Он также упомянул АКБ в флагманском Xiaomi 13 Ultra, размеры которой – 6х61х77 мм при емкости 5000 мАч.

Таким образом, всего за год, прошедший со дня выпуска 13 Ultra до момента анонса 14 Ultra разработчики батарей смогли не только уменьшить размер элемента питания, но и увеличить его емкость. Но этот прогресс еще более заметен, если сравнить батареи нынешних флагманов Xiaomi с устройствами компании среднего ценового сегмента, вышедшими несколько лет назад. Так, в 2018 г. Xiaomi выпустила смартфон Mi Max 3 с самой большой батареей в ее линейке на тот момент – 5500 мАч. Ее размеры составили 4х73,9х103,6 мм.

В своих прогнозах аналитик говорил только о смартфонах на Android, но, вероятнее всего, будущие iPhone тоже получат более емкие батареи. Для сравнения, в большом iPhone 15 Pro Max стоит АКБ емкостью 4441 мАч.

Мал, да удал

Повышение емкости аккумуляторов, в теории, может вернуть на рынок смартфоны небольших размеров, поскольку гигантские мобильники в духе 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max нужны не всем. Современный модельный ряд смартфонов мировых производителей, если не брать вендоров из третьего эшелона, предлагает экраны от 6,2 дюйма и выше, и а в среднебюджетном сегменте придется очень постараться, чтобы найти что-нибудь достойное с экраном меньше 6,5 дюйма.

Apple в 2020 г. попыталась возродить тренд на небольшие смартфоны, выпустив iPhone 12 mini, а годом позже – 13 mini. Это были аккуратные компактные мобильники с диагональю 4,7 дюйма, но они очень быстро провалились в продаже и претензия у всех владельцев была одна – очень слабый аккумулятор. Батарея емкостью всего-навсего 2227 мАч не выдерживала и суток без подзарядки.

В результате Apple сняла mini-серию с производства, не став доводить ее до ума. С учетом нынешних реалий, когда емкость АКБ пошла в рост при сохранении габаритов, столь компактные устройства могут получить второй шанс.

Гибкие смартфоны тоже прокачают

Аккумуляторы повышенной емкости, по мнению Digital Chat Station, появятся не только во флагманских устройствах. Автономность работы немного подрастет и у субфлагманских моделей, а также у имиджевых устройств, к которым в современных реалиях относятся в первую очередь смартфоны с гибкими экранами.

На начало весны 2024 г. существовало два варианта таких мобильников – горизонтальная и вертикальная раскладушки. К первым относятся Samsung Galaxy Fold всех поколений, все модификации Huawei Mate X и пр, а вторые – это Samsung Galaxy Flip, Motorola Razr 2019 и т. д.

Горизонтальные раскладушки, комплектуются батареями емкость, как правило, 4500-5000 мАч. По прогнозам Digital Chat Station, в 2025 г. этот показатель вырастет до 5800 мАч. Вертикальные раскладушки в силу своего форм-фактора работают от АКБ на 2500-4000 мАч, но совсем скоро получат батареи емкостью до 5000 мАч.

При этом толщина устройств не должна увеличиться, считает эксперт. Толщина – очень важный для пользователей параметр при выборе смартфона, что видно на примере смартфона Energizer P18K, который был представлен в феврале 2019 г., имел аккумулятор 18000 мАч и толщину свыше 26 мм. Емкость батареи все оценили по достоинству, так как это несколько недель автономной работы, но носить с собой 28-миллиметровый «кирпич» почти никто не захотел. Мобильник так и не поступил в продажу из-за разгромных отзывов аналитиков по поводу его веса и толщины.

Спустя пять лет, в конце февраля 2024 г., состоялась премьера смартфона Energizer P28K с батареей на 28000 мАч. В сравнении с предшественником емкость АКБ в Р28К выросла на 10000мАч, но при этом толщина и вес смартфона остались прежними. Общие габариты за счет такого же 6,7-дюймового экрана тоже не поменялись.

«Появление более емких и компактных аккумуляторов – хорошая новость сразу по двум причинам, – сообщил CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Первая – развитие смартфонов. Задачи, которые они выполняют, становятся более энергозатратными, и обычных батарей производительным смартфонам уже не хватает, чтобы быть достаточно автономными. Новые аккумуляторы позволят не жертвовать мощностями в пользу долгого времени работы. Вторая – пользовательский опыт. Огромные размеры флагманов – не желание пользователей, а вынужденная мера производителей. Миллионы людей скажут спасибо, если компактные смартфоны вернутся в магазины».