Создан «вечный» смартфон с самым большим в мире аккумулятором. Он работает месяцами без подзарядки, но не помещается в кармане

Energizer создала смартфон батареей емкостью 28000 мАч, и это новый мировой рекорд. С таким аккумулятором смартфон можно не заряжать до 50 дней, но за выдающуюся автономность приходится расплачиваться удобством использования. Смартфон очень толстый и тяжелый.

Почти вечный смартфон

Компания Energizer, известный во всем мире производитель батареек и аккумуляторов, разработала смартфон P28K, внутри которого установлена АКБ емкостью 28000 мАч. Energizer в этом плане недостижима – ни один другой смартфон в мире не может похвастаться столь крупной батареей.

За счет такого аккумулятора P28K способен продержаться на одном заряде до 50 суток в режиме ожидания. Для сравнения, подавляющее большинство современных смартфонов, имея АКБ емкостью в пределах 4500-5000, выдерживают без подзарядки до четырех дней, а при умеренно активном использовании и вовсе разряжаются всего лишь за день-два.

Первый смартфон-рекордсмен по емкости АКБ от Energizer

На момент выхода материала Energizer не раскрывала цену своей новинки. Мировая премьера Р28К состоится в Барселоне (Испания) на международной выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2024 г., которая пройдет с 26 по 29 февраля 2024 г. включительно.

Удобство в жертву утилитарности

Energizer не смогла обмануть физику и не стала обманывать покупателей, в результате чего толщину Р28К пришлось сделать поистине гигантской по современным меркам. Точных значений компания не приводит, но уместить батарею на 28000 мАч в обычном корпусе смартфона при нынешнем уровне развития технологий возможности нет.

Например, флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма имеет корпус размерами 160 мм в высоту, 77 мм в ширину и 8,25 мм в толщину. Внутри него размещена батарея емкостью 4441 мАч, и это почти стандартное соотношение толщины мобильника к емкости его АКБ для современного рынка смартфонов.

Что касается Р28К, то о его габаритах можно суть по его предшественнику Р18К, премьера которого, как сообщал CNews, состоялась в на Mobile World Congress в феврале 2019 г. Имея в своем арсенале батарею на 18000 мАч, что на тот период времени было мировым рекордом, он уже тогда был более чем втрое толще нынешнего iPhone 15 Pro Max.

Толщина Р18К составляла 26 мм, и его было не так-то просто держать в руках. Вес смартфона Energizer так и не раскрыла, но, согласно информации из открытых источников, он находится в пределах от 250 до 500 граммов.

Пользоваться Р18К при его габаритах и массе было не очень удобно

Сложно предугадать, насколько большим в итоге окажется новый Energizer Р28К. С одной стороны, за пять лет технологии шагнули далеко вперед, с другой, пауэрбанки на 20000 мАч и более по-прежнему не делают компактными.

На что способен смартфон

К моменту выхода материала всех подробностей о новом P28K компания Energizer не раскрывала, чтобы было о чем поведать на презентации. Однако, судя по доступной информации, упор в этом смартфоне будет сделан именно на аккумулятор, а также разработчики отдадут дань современности и встроят в мобильник относительно мощную тройную камеру с сенсорами на 60, 20 и 20 МП.

Если оценивать только по разрешению, то тыльная камера в P28K значительно лучше на фоне Р18К, у которого были сенсоры на 12, 5 и 2 МП. Что касается фронтального модуля, то здесь, судя по всему Energizer решилась на даунгрейд. Разрешение селфи-камеры осталось прежним, 16 МП, однако у Р18К был дополнительный датчик на 2 МП, который в Р28К не упоминается.

К тому же передняя камера в Р18К была выдвижной – в 2019 г. это было очень модно, и дань моде отдали почти все производители, включая Xiaomi и Vivo и исключая Apple. В 2024 г. селфи-камеры встраивают непосредственно в экран, так что, вероятнее всего, Energizer поступит так же.

Экран Р28К будет поддерживать разрешение Full HD+ при диагонали 6,78 дюйма. В сравнении с Р18К матрица стала на 0,58 дюйма больше по диагонали, но разрешающую способность сохранила прежнюю.

Открытым остается вопрос скорости зарядки. Р18К поддерживал максимум 18-ваттный блок питания, то есть о быстрой подзарядки его АКБ на 18000 мАч речи не шло. Сейчас существуют действительно скоростные технологии зарядки, вплоть до 200 Вт.

Стоит отметить, что оригинальный Р18К в массовое производство не поступил. Из-за его габаритов он был весьма холодно встречен посетителями выставки и критиками, и Energizer, поиграв мускулами и показав, что она может скрестить смартфон с пауэрбанком, отказалась выпускать его в розницу.