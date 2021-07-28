Открыта охота на пользователей iPhone: Создается приложение для легкого перехода на Android с сохранением всех данных

Google создает фирменное приложение под iOS, которое позволит быстро и без труда переносить все пользовательские данные с iPhone на Android-смартфон. Это даст пользователям возможность быстро переходить из одной экосистемы в другую. У Apple тоже есть подобное Android-приложение – Move to iOS, которое вышло еще в 2015 г.

Google переманивает Android-пользователей

Корпорация Google создает приложение для Apple iPhone, позволяющее iOS-пользователям без труда перейти на Android-смартфон с сохранением всех их данных. Об этом сообщили специалисты авторитетного портала XDA Developers. Они обнаружили упоминание об этом приложении в строчках кода Android-программы Data Restore Tool («Инструмент восстановления данных») версии 1.0.382048734.

Создаваемое Google приложение под iOS получило предварительное название Switch to Android, оно тоже упоминается в найденных строчках кода. С его помощью владельцы iPhone смогут перенести на свой новый Android-гаджет контакты, сообщения, фотографии и видеоролики, а также непосредственно приложения.

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Сроки релиза Switch to Android не установлены. В настоящее время Google предлагает при переходе с iOS на Android лишь сделать резервные копии контактов и других данных в облако Google Drive и затем развернуть этот бэкап на конечном устройстве.

Перенести получится не все

Как пишет WCCFTech, в работе Switch to Android будут исключения. В частности, приложение не сможет перенести на Android софт, существующий только в версии для iOS.

Также определенные ограничения накладываются на контакты iCloud вместе с сообщениями iMessage. Их можно будет перенести лишь в том случае, если на iPhone отключено шифрование резервных копий. Если данная функция включена, ее потребуется деактивировать перед переносом данных, в противном случае в память Android-устройства они скопированы не будут.

Как все работает

Для передачи данных с iOS на Android новое приложение Google будет использовать Wi-Fi, так что оба устройства должны будут находиться поблизости друг от друга. Для соединения будет использована временная сеть Wi-Fi, к которой нужно будет подключиться обоим устройствам.

Предварительный вариант интерфейса Switch to Android

Пока неизвестно, будет ли Switch to Android работать со всеми Android-смартфонами, или же это прерогатива аппаратов, поставляющихся с чистой операционкой. Такие устройства выпускают Nokia, Motorola и ряд других брендов, в том числе и сама Google.

Производители, устанавливающие на Android-смартфоны свои фирменные оболочки, нередко добавляют в них и собственные приложения для переноса данных. У Xiaomi, к примеру, это Mi Mover, и оно позволяет, в том числе, переносить данные из iCloud.

Чем ответит Apple

Распространять Switch to Android в экосистеме iOS Google сможет только через магазин приложений App Store. Компания Apple пока никак не отреагировала на скорое появление инструмента, позволяющего переманивать адептов iPhone в стан Android-пользователей.

Однако вероятность того, что Apple позволит Google разместить свое приложение в App Store, довольно высока. Связано это с тем, что у нее самой есть в точности такая же утилита под Android, доступная в Google Play на протяжении почти шести лет – она была выпущена в середине сентября 2015 г.

"Вражеское" приложение Move to iOS можно скачать из Gppgle Play

Приложение носит название Move to iOS («Переход на iOS» в российской версии магазина). За неполные шесть лет оно было скачано свыше 50 млн раз.

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Весит программа всего лишь 1,1 МБ. Несмотря на гигантское количество скачиваний, рейтинг у нее далеко не самый высокий – 3,1 балла из 5 возможных на основе 152 тыс. отзывов.

По принципу действия Move to iOS не отличается от Switch to Android. Оно так же использует Wi-Fi и позволяет перенести всю информацию со смартфона на iPhone – контакты, данные аккаунта, сообщения и весь медиаконтент.

Android в лидерах

Новая утилита Google значительно упростит перенос данных с iOS на Android. В теории, это может повлиять на рост пользовательской базы Android, но эта система и без Switch to Android лидирует с гигантским отрывом от iOS.

По данным StatCounter, мировой рынок мобильных платформ в июне 2021 г. на 72,83% принадлежал Google и ее Android. Apple со своей iOS удерживала «серебро» с результатом 26,35%. Все остальные платформы делят оставшиеся 0,82%.

У Android и без фирменного ПО для перехода с iPhone все в порядке с размером аудитории

По данным The Verge, еще в середине мая 2021 г. общемировое число активных Android-устройств перевалило за 3 млрд. В мае 2019 г. их было около 2,5 млрд, а в мае 2017 г. – 1 млрд.

Apple пока не достигла столь высоких показателей. В конце января 2021 г. во всем мире было 1,65 млрд активных iPhone. При этом самый первый iPhone был анонсирован в январе 2007 г. и поступил в продажу летом 2007 г. Первый Android-смартфон в лице слайдера HTC Dream появился в магазинах в октябре 2008 г.