Wildberries усилила команду развития финтеха

Экс-директор по развитию бизнеса «Яндекс финтех» Заурбек Бесолов присоединился к команде Wildberries в качестве директора по финтех-проектам. Его приоритетными задачами станут развитие эквайринговых проектов и финтеха. Об этом CNews рассказал представитель Wildberries.

Заурбек имеет более 25 лет опыта в запуске и развитии цифровых продуктов и платежных решений. С 2022 г. курировал развитие бизнеса и стратегии «Яндекс Pay&ID, Сплит» в «Яндекс финтех», до этого был директором по продуктам и стратегическим проектам бизнес-группы «Яндекс.поиска и рекламных технологий», также участвовал в создании стратегии развития «VS E-commerce». С 2018 по 2021 г. был директором по развитию платёжных решений «Эвотор» (экосистема SberX), где под его руководством была запущена крупнейшая b2b-платформа эквайринга и банковских услуг «Эвотор.pay», а также разработана и сертифицирована первая российская смарт-касса «Эвотор 5i» с модулем эквайринга в международных лабораториях EMV и PCI.

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С 2014 по 2018 г. Заурбек был заместителем председателя правления «РФИ банка» (банк для электронной коммерции), в 2007-2010 гг. представлял интересы российских банков в Mastercard European Fraud Advisory Council (Европейский совет по борьбе с карточным мошенничеством и рисками). Свою карьеру начал в Сургутнефтегазбанке, где прошел путь от специалиста отдела стратегического развития до руководителя департамента карточного бизнеса.

В июне 2023 г. Wildberries объявила о назначении Дмитрия Колесникова на пост директора по развитию финансовых и платежных сервисов онлайн-платформы, участвовавшего ранее в создании Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир».