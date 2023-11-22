Разделы

Бизнес Кадры Интернет E-commerce
|

Wildberries усилила команду развития финтеха

Экс-директор по развитию бизнеса «Яндекс финтех» Заурбек Бесолов присоединился к команде Wildberries в качестве директора по финтех-проектам. Его приоритетными задачами станут развитие эквайринговых проектов и финтеха. Об этом CNews рассказал представитель Wildberries.

Заурбек имеет более 25 лет опыта в запуске и развитии цифровых продуктов и платежных решений. С 2022 г. курировал развитие бизнеса и стратегии «Яндекс Pay&ID, Сплит» в «Яндекс финтех», до этого был директором по продуктам и стратегическим проектам бизнес-группы «Яндекс.поиска и рекламных технологий», также участвовал в создании стратегии развития «VS E-commerce». С 2018 по 2021 г. был директором по развитию платёжных решений «Эвотор» (экосистема SberX), где под его руководством была запущена крупнейшая b2b-платформа эквайринга и банковских услуг «Эвотор.pay», а также разработана и сертифицирована первая российская смарт-касса «Эвотор 5i» с модулем эквайринга в международных лабораториях EMV и PCI.

Из офлайна в онлайн: как сеть отелей оцифровала работу с посетителями
sberpro

С 2014 по 2018 г. Заурбек был заместителем председателя правления «РФИ банка» (банк для электронной коммерции), в 2007-2010 гг. представлял интересы российских банков в Mastercard European Fraud Advisory Council (Европейский совет по борьбе с карточным мошенничеством и рисками). Свою карьеру начал в Сургутнефтегазбанке, где прошел путь от специалиста отдела стратегического развития до руководителя департамента карточного бизнеса.

В июне 2023 г. Wildberries объявила о назначении Дмитрия Колесникова на пост директора по развитию финансовых и платежных сервисов онлайн-платформы, участвовавшего ранее в создании Системы быстрых платежей и платежной системы «Мир».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Пивоваров, FIS: Востребованность систем класса no-code/low-code будет расти десятками процентов в год

Сотрудники ФСБ арестованы по делу Merlion по подозрению в особо крупном вымогательстве

Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна?

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

Как организовать корпоративные коммуникации в банке

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще