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Яндекс.Маркет


20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику 1
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
14.10.2021 Курьеры «Почты» доставят заказы с «Яндекс.маркета» в дальние регионы страны 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 2
17.09.2021 «Яндекс.маркет» будет продавать еду и электронику под собственным брендом 2
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
14.09.2021 «Яндекс.Маркет» покажет продавцам статистику по рынку онлайн-торговли в России 2
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 1
02.09.2021 «Яндекс.маркет» запустил быструю доставку лекарств, отпускаемых без рецепта 1
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 1
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику 4
30.08.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок по частям 2
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 2
11.08.2021 Магазины на «Яндекс.маркете» смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии 2
10.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил доставку по часам 1
05.08.2021 «Яндекс.маркет» запустил покупки в кредит 2
03.08.2021 Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж 1
30.07.2021 «Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую 1
29.07.2021 Власти отнимут рекламу у зарубежных сайтов и отдадут ее российским 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 3
27.07.2021 Дорогущие видеокарты сгорают из-за глупейшего инженерного просчета. Решить эту проблему нельзя 1
22.07.2021 Ingate представил комплексный продукт для работы с маркетплейсами 2
22.07.2021 Новая онлайн-игра физически сжигает видеокарты ценой сотни тысяч рублей 1
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами 1
15.07.2021 «Яндекс.маркет» покажет товары в интерьере через дополненную реальность 4
08.07.2021 «Яндекс.маркет» и «Яндекс.доставка» запустили экспресс-доставку в новых регионах 3
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
28.06.2021 «Яндекс.маркет» вручит покупку в пункте выдачи без лишних вопросов 3
25.06.2021 «Яндекс.маркет» снизит до рубля комиссию за заказы, привлеченные с рекламы продавца 1
22.06.2021 Магазины смогут отдавать товары на доставку через пункты выдачи заказов «Яндекс.маркета» 1
21.06.2021 Без бумаг в ближайший пункт выдачи заказов: вернуть товар в «Яндекс.маркет» стало проще 4
17.06.2021 «Яндекс.маркет» начал делиться с продавцами подробной аналитикой о заказах и покупателях 2
11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов 1
08.06.2021 «Яндекс.лавка» запустилась на Урале 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
02.06.2021 «Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут 1
01.06.2021 Магазины на «Яндекс.маркете» получат бонусы за рекламу товаров 3

Публикаций - 439, упоминаний - 925

Яндекс.Маркет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 210
Samsung Electronics 5633 32
VK - Mail.ru Group 2482 27
Xiaomi 904 26
Apple Inc - Эппл Рус 7680 23
Google LLC 7128 23
Amazon Inc - Amazon.com 1467 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 11
Microsoft Corporation 11017 11
Rambler Group - Рамблер ГК 484 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Lenovo Group 1636 6
Sony 2319 5
Ланит ГК 1155 5
Facebook 3765 5
Huawei 2726 5
Alibaba Group 298 5
МойСклад - Логнекс 85 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 5
Intel Corporation 4152 4
Yandex Data Factory - YDF 25 4
Merlion - Мерлион 273 4
Корус Консалтинг ГК 804 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 3
АФК Система ПАО 991 3
RRC 67 3
МФ технологии - МФТ 16 3
JBL 98 3
3727 3
HP Inc. 2898 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
3Q 38 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
NXP Freescale Semiconductor 96 3
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
Nvidia Corp 2011 3
Digital Assets 5 3
Mali 54 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 81
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 17
Uber Technologies 258 16
Uber 257 16
Яндекс.Такси 271 15
Яндекс.Еда 93 13
Почта России ПАО 1570 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 12
Авто.ру - Auto.ru 67 11
О2О Delivery club 153 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
AliExpress 275 9
Ситимобил - Служба такси 113 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
Avito - Авито 171 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 6
Wildberries 128 5
eBay Inc 528 5
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
X5 Group 599 4
СберЛогистика 42 4
Альфа-Банк 1123 3
KupiVip 75 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
X5 Group - Перекресток 203 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 3
Связной ГК 877 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Открытие ФК 538 3
О2О Холдинг 43 2
Утконос 99 2
Qiwi 783 2
re:Store 106 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Парк Зарядье 14 1
Фонд Росконгресс 4 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 45
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 29
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 24
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 5
Smartphone - Смартфон 773 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
USB OTG - On-The-Go 93 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
Электроника 63 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 298 3
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
Google Android 10750 98
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 62
Apple iOS 5741 38
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 33
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 20
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Яндекс.Дзен 66 15
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 13
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 12
Яндекс.Музыка 131 11
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 10
Яндекс.Радар 25 9
Microsoft Windows 10 6612 9
Яндекс.Лавка 68 9
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 8
Яндекс.Афиша 26 8
Яндекс.Маркет Аналитика 10 8
Samsung Galaxy Note 558 8
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 8
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 8
Яндекс.Плюс 44 8
Сбербанк - Bringly Маркетплейс 9 8
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 7
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 7
Яндекс.Телепрограмма 12 7
Яндекс.Недвижимость 26 7
Яндекс.Работа 21 7
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 7
VK - Mail.ru Товары 10 7
Samsung Galaxy 345 6
HTC One - серия смартфонов 137 6
VK - Mail.ru Одноклассники 853 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 130 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 6
Яндекс.Здоровье 16 6
Google Nexus - Серия смартфонов 398 6
Волож Аркадий 181 23
Гришаков Максим 27 21
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 15
Греф Герман 205 11
Хасис Лев 96 9
Худавердян Тигран 66 8
Путин Владимир 1820 7
Умряева Татьяна 15 5
Делицын Леонид 94 5
Чукарин Алексей 56 5
Васильев Алекс 7 4
Балахнин Александр 4 4
Зинченко Илья 4 4
Малышев Сергей 46 4
Свириденко Владислав 5 4
Колмыков Александр 8 3
Абрамков Александр 29 3
Ярошевский Павел 4 3
Тынкован Александр 48 3
Фролов Александр 26 3
Абрамович Роман 23 3
Иванов Александр 71 3
Евтушенков Владимир 130 2
Пахомов Антон 2 2
Круглов Константин 21 2
Скатин Алексей 33 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Щепелин Евгений 2 2
Naouri Gabriel - Наури Габриэль 2 2
Усманов Алишер 241 2
Клячин Александр 12 2
Филатов Андрей 99 2
Вальков Антон 3 2
Добродеев Борис 83 2
Бырдин Алексей 21 2
Абрамов Александр 6 2
Логунов Александр 3 2
Климарев Михаил 46 1
Феоктистов Александр 2 1
Оганесян Ашот 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 196
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 34
Россия - ПФО - Казань 1510 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 14
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Европа 3730 7
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Россия - Ростовская область 860 5
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Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 4
Россия - Уфа 640 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Япония 2760 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Прибалтика - Балтия 589 3
Россия - Раменский район - Софьино 5 3
Нидерланды 970 3
Россия - Воронеж 684 2
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Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 2
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
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Образование в России 328 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
Кодекс этики использования данных 8 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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КиноПоиск - Портал о кино 118 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 4
The Bell - Издание 34 4
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 3
Bloomberg 785 3
Thomson Reuters - Рейтер 1711 3
Wikipedia - Википедия 274 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Ведомости 259 2
Из рук в руки - irr.ru 24 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Радио России - радиостанция 30 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
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Российская газета 91 1
GizmoChina 77 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Муз-ТВ - телеканал 25 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
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ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 1
Россия Культура - телеканал 9 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
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The Digitimes 12 1
FT - Financial Times 246 1
Reddit 198 1
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