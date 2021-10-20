Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Маркет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 439, упоминаний - 925
Яндекс.Маркет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 181 23
|Гришаков Максим 27 21
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 15
|Греф Герман 205 11
|Хасис Лев 96 9
|Худавердян Тигран 66 8
|Путин Владимир 1820 7
|Умряева Татьяна 15 5
|Делицын Леонид 94 5
|Чукарин Алексей 56 5
|Васильев Алекс 7 4
|Балахнин Александр 4 4
|Зинченко Илья 4 4
|Малышев Сергей 46 4
|Свириденко Владислав 5 4
|Колмыков Александр 8 3
|Абрамков Александр 29 3
|Ярошевский Павел 4 3
|Тынкован Александр 48 3
|Фролов Александр 26 3
|Абрамович Роман 23 3
|Иванов Александр 71 3
|Евтушенков Владимир 130 2
|Пахомов Антон 2 2
|Круглов Константин 21 2
|Скатин Алексей 33 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Щепелин Евгений 2 2
|Naouri Gabriel - Наури Габриэль 2 2
|Усманов Алишер 241 2
|Клячин Александр 12 2
|Филатов Андрей 99 2
|Вальков Антон 3 2
|Добродеев Борис 83 2
|Бырдин Алексей 21 2
|Абрамов Александр 6 2
|Логунов Александр 3 2
|Климарев Михаил 46 1
|Феоктистов Александр 2 1
|Оганесян Ашот 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru