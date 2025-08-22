Разделы

Техника
|

«Яндекс Маркет» зафиксировал пик продаж портативных колонок в летний период

«Яндекс Маркет» проанализировал изменения в спросе на портативные и умные колонки с начала 2025 г. Выяснилось, что пик заказов портативных колонок приходится на лето, а умных — на весну и зиму в период праздников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В 2025 г. портативные колонки чаще заказывали в июне и июле — их покупки увеличились на 30% по сравнению с таким же периодом 2024 г. Эта динамика опережает летние показатели 2024 г. в сравнении с 2023 г. Такой рост обусловлен сезонностью и выходом в конце мая 2025 г. новых моделей, таких как «Яндекс Станция Стрит» с «Алисой» и Commo Stage. При этом 90% «Яндекс Станций Стрит» с «Алисой» были распроданы на маркетплейсе в течение двух недель после выхода. В топ-5 самых популярных брендов по категории вошли JBL, Defender, «Яндекс», Commo и Marshall.

Что касается умных колонок с ИИ-ассистентом, они пользуются наибольшей популярностью весной и зимой — их часто покупают в качестве подарков на праздники. В 2025 г. пики спроса зафиксированы в феврале и марте — количество заказов выросло 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чаще всего покупатели выбирали «Яндекс Станции», а также модели от Сбербанка, VK, Xiaomi и Apple.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Автоугонщики молятся на «тамагочи для хакеров» с российскими корнями. Он по щелчку взламывает машины Audi, Ford и Hyundai

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: