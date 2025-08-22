«Яндекс Маркет» зафиксировал пик продаж портативных колонок в летний период

«Яндекс Маркет» проанализировал изменения в спросе на портативные и умные колонки с начала 2025 г. Выяснилось, что пик заказов портативных колонок приходится на лето, а умных — на весну и зиму в период праздников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В 2025 г. портативные колонки чаще заказывали в июне и июле — их покупки увеличились на 30% по сравнению с таким же периодом 2024 г. Эта динамика опережает летние показатели 2024 г. в сравнении с 2023 г. Такой рост обусловлен сезонностью и выходом в конце мая 2025 г. новых моделей, таких как «Яндекс Станция Стрит» с «Алисой» и Commo Stage. При этом 90% «Яндекс Станций Стрит» с «Алисой» были распроданы на маркетплейсе в течение двух недель после выхода. В топ-5 самых популярных брендов по категории вошли JBL, Defender, «Яндекс», Commo и Marshall.

Что касается умных колонок с ИИ-ассистентом, они пользуются наибольшей популярностью весной и зимой — их часто покупают в качестве подарков на праздники. В 2025 г. пики спроса зафиксированы в феврале и марте — количество заказов выросло 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Чаще всего покупатели выбирали «Яндекс Станции», а также модели от Сбербанка, VK, Xiaomi и Apple.