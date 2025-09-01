Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Антифрод-система «Яндекс Маркета» поможет с наймом сотрудников в ПВЗ

«Яндекс Маркет» запустил автоматизированную систему по проверке данных для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы помочь им в подборе сотрудников. Антифрод-инструмент самостоятельно проанализирует данные о соискателе и оценит его благонадежность. Это решение облегчит процесс найма для предпринимателей и поможет снизить риски мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Предпринимателю достаточно оставить запрос в приложении для партнеров «Яндекс Маркета» и направить кандидату ссылку на его установку, где ему необходимо будет внести информацию о себе. После этого система проведет оценку благонадежности исполнителя по нескольким критериям, сохраняя конфиденциальность данных. В том числе проверит, работал ли он раньше с другими сервисами экосистемы.

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

В результате владелец ПВЗ получит рекомендацию, которая позволит принять взвешенное решение о будущем сотрудничестве. На данный момент антифрод-инструмент доступен в тестовом режиме для части партнеров и в будущем будет расширен на всех.

«Мы понимаем, насколько важно для предпринимателей быть уверенными в своей команде. Поэтому запустили инструмент, который поможет нанимать надежных сотрудников и сделает работу ПВЗ еще комфортнее и безопаснее», — сказали представители «Яндекс Маркета».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

CNews — 25 лет лидерства

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: