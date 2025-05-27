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Продавцы смогут получить деньги для роста бизнеса на «Яндекс Маркете»

Продавцы «Яндекс Маркета» теперь могут получить кредит до 50 млн руб. на три или шесть месяцев. Потратить их можно на развитие бизнеса: например, можно расширить ассортимент к высокому сезону, вложиться в продвижение товаров или выйти в новую категорию. Доступная сумма будет зависеть от оборота продавца, а условия кредита — фиксироваться в момент выдачи на весь срок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Для оформления кредита продавцу не понадобятся залог, отчетности или походы в банк. Все, что нужно сделать, — это в личном кабинете выбрать срок и желаемую сумму из доступной. После проверки документов денежные средства будут переведены в тот же банковский день на расчетный счет продавца. Ежемесячные взносы будут автоматически списываться из платежей покупателей.

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Кредитный продукт уже доступен индивидуальным предпринимателям (ИП) и обществам с ограниченной ответственностью (ООО), кто больше полугода работает на «Маркете» по моделям FBY, FBS или Экспресс и не имеет задолженностей за услуги маркетплейса. В будущем кредит смогут получить и продавцы других маркетплейсов.

«Маркет» развивает проект совместно с «Финтехом» «Яндекса».

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