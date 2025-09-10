iPhone 17 доступен для заказа на «Яндекс Маркете» с 10 сентября 2025 года

Новые iPhone 17 доступны к заказу на «Яндекс Маркете» с 10 сентября 2025 г. Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на iPhone 17 составит от 110 000 руб. в зависимости от комплектации, а на iPhone Air — от 135 000 руб. Стоимость iPhone 17 Pro составит от 143 000 руб., а iPhone 17 Pro Max — от 152 000 руб. Новинки будут доступны во всех цветах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Помимо привычных способов оплаты покупатели «Маркета» смогут также приобрести смартфон в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет уже после 19 сентября 2025 г. любым удобным способом, например, в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца.

К заказу будут доступны и аксессуары для новых моделей iPhone от Commo — бренда «Яндекс Фабрики». При оформлении покупки можно приобрести и страховку на смартфон: полис позволит получить новое устройство в случае негарантийной поломки.

Apple входит в топ-3 самых востребованных брендов смартфонов на «Яндекс Маркете». Самыми популярными моделями в 2025 г. стали iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13.