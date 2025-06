«Яндекс Маркет»: в мае 2025 г. спрос на Nintendo Switch 2 достиг пика

К выходу новой Nintendo Switch 2 «Яндекс Маркет» проанализировал, как менялся спрос на портативные консоли. Активный рост интереса год к году к этой категории начался в апреле 2025 г., а пик спроса пришелся на май 2025 г. — количество покупок в этот месяц выросло на 45% в сравнении с предыдущим. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

С начала 2025 г. самыми популярными портативными приставками остаются модели брендов Valve, Game и SUP. В топ игр для таких устройств вошли The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Big Brain Academy: Brain vs. Brain и Minecraft — Nintendo Switch Edition.

Наиболее высокий спрос на консоли зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.