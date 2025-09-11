Разделы

«Яндекс Маркет» зафиксировал рост заказов iPhone 17 в первый день после презентации Apple

Заказы новых моделей iPhone 17 на «Яндекс Маркете» в первые сутки после презентации Apple растут. Покупатели чаще всего выбирают модели 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ, а также 17 Pro Max с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

При этом число заказов iPhone 17 Pro всех версий на 80% больше, чем 16 Pro в первый день после презентации. Такой спрос может связан с улучшенными техническими характеристиками новой линейки, например: обновленным чипом A19 Pro для большей производительности, высоким объемом оперативной памяти - 12 ГБ против 8 ГБ в iPhone 16 Pro, а также наличием камеры с тремя 48-мегапиксельными сенсорами на задней панели.

Наиболее популярные цвета смартфонов — оранжевый, серебристый и темно-синий. Лидерами по заказам моделей iPhone 17 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Воронежская область.

