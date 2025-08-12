Разделы

«Яндекс Маркет»: в преддверии осенней презентации прошлые модели iPhone подешевели до минимума с начала 2025 года

«Яндекс Маркет» проанализировал динамику цен на iPhone и выяснил, что в июле–августе 2025 г., за месяц до ежегодной презентации новой линейки, стоимость моделей достигает годового минимума. В этот период темпы снижения достигают до 23% по сравнению с январем 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета»

Минимальные цены на предыдущие модели, по данным «Яндекс Маркета», фиксируются именно в июле и августе — за несколько недель до презентации новой линейки. Уже после нее глубокие скидки на новые устройства и прошлые поколения традиционно приходятся на ноябрь, в период распродажи 11.11.

Как меняется сезонный спрос

Традиционно минимальные цены на предыдущие модели iPhone фиксируются в июле и августе — прямо перед презентацией новой линейки. В этот период снижаются в цене как прошлогодние флагманы, так и более ранние поколения.

Например, в августе 2025 г. стоимость моделей iPhone 16 была на 20% ниже январских цен, iPhone 15 — на 18%, iPhone 14 — на 22%, а iPhone 13 — на 23%. Снижение связано с ожиданием новинок: перед презентацией часть покупателей откладывает покупку, из-за чего спрос на предыдущие модели падает, а их цена достигает минимальных значений.

Какие модели выбирают

В 2025 г. в пятерку самых популярных моделей на «Яндекс Маркете» вошли iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 и iPhone 13.

Лидерами по покупкам iPhone остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

