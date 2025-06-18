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Продавцы «Яндекс Маркета» привлекут внимание покупателей с помощью собственных поп-апов

У продавцов, которые торгуют на «Яндекс Маркете», появился новый формат охватного продвижения. Теперь они могут создавать и настраивать поп-апы — всплывающие окна на главной странице мобильного приложения. Баннеры могут вести на товар, категорию или группу товаров по фильтру в категории. С помощью поп-апов продавцы смогут рассказывать о новинках, делиться промокодами, а также быть уверенными, что покупатели точно заметят их предложения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Настроить и запустить поп-ап можно в личном кабинете продавца. Для этого нужно добавить заголовок, текст и изображение баннера, а также ссылку, куда он будет вести. После выбора географии, возраста и интересов предпочитаемой аудитории система автоматически покажет возможные результаты кампании и рекомендованную ставку за 1000 показов. После настройки поп-ап отправится на модерацию — маркетплейс предложит улучшить его содержание, если это будет нужно. Перед запуском продавец сможет бесплатно запустить тестовую кампанию на 10 минут, чтобы убедиться, что все выглядит корректно.

Партнер также сможет посмотреть подробную статистику на странице кампании: например, информация о количестве показов, кликов и добавлений товаров в корзину. Продавцу будут доступны данные о процентном соотношении количества кликов по баннеру к его показам (CTR) и охваты. Так партнер сможет оценить успешность поп-апа и скорректировать настройки для достижения своих целей.

Сегодня поп-апы — это один из самых эффективных медийных форматов в охватном продвижении на «Маркете». Тестирование показало, что их средний коэффициент кликабельности составляет более 3%, что выше, чем у других популярных охватных инструментов.

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