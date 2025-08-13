Разделы

Сервис «Ultima Яндекс Маркет» запустил экспресс-доставку и возврат товаров «по клику»

Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» теперь смогут получать заказы с помощью экспресс-доставки и возвращать их «по клику». Услуги расширят возможности сервиса для пользователей. Экспресс-доставка поможет с покупками в последний момент — такой заказ приезжает в среднем в течение трех часов. А если товар не подошел, его можно вернуть «по клику» в любое время, а заодно заказать продукты из Лавки — курьер приедет через 15-30 минут после заявки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Экспресс-доставка уже доступна для покупателей в Москве и Московской области при заказе товаров из концепт-сторов Odyssey, Leform, NUW и Studio Slow. В дальнейшем к услуге подключатся другие магазины-партнеры Ultima, а география сервиса расширится. Товары доставит выделенный флот курьеров, которые прошли обучение по работе с заказами премиального сегмента. Для партнеров Ultima это возможность увеличить количество заказов и привлечь новых покупателей.

Возврат «по клику» позволяет не только вернуть неподошедший товар курьером в удобное время, но и заодно заказать продукты из Лавки. Сейчас услуга доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге, если адрес находится в зоне работы дарксторов. Чтобы вернуть товар, покупателю нужно загрузить фото в приложение и выбрать способ возврата «по клику». После этого пользователь может вызвать курьера и сделать заказ в «Лавке». Курьер заберет продукты, привезет их покупателю и заберет неподошедший товар из Ultima. Перед этим он проверит и упакует его в защитный пакет. Услуга возврата «по клику» бесплатна для покупателей Ultima и доступна в часы работы ближайшего даркстора — они указаны в приложении.

