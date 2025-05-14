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Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» смогут заказать украшения из Poison Drop

Покупатели «Ultima Яндекс Маркет» теперь могут заказать украшения из универмага Poison Drop. Ассортимент маркетплейса пополнили кольца, серьги, браслеты и другие селективные украшения от российских и мировых брендов. Среди них — изделия из актуальных коллекций Gem Kigdom, Philippe Audibert, Aloud, Moschino, Marni и др. Они уже доступны для заказа в магазине ритейлера на «Ultima Яндекс Маркет». Покупатели могут подписаться на витрину, чтобы следить за обновлением ассортимента.

Получить товары можно с доставкой в пункты выдачи заказов или курьером «по клику». Для покупателей Ultima также доступен дополнительный премиум-сервис. Например, если товар не подойдет, его можно вернуть не выходя из дома — курьер приедет в выбранное время по нужному адресу.

«Маркет» продолжает расширять ассортимент, чтобы удовлетворить растущий спрос в категории fashion — одном из самых быстрорастущих сегментов в онлайне. При этом значительную динамику по России показывает категория украшений — только по итогам I квартала 2025 г. их продажи на «Маркете» выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г.

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