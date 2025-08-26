«Яндекс Маркет» открыл предзаказ iPhone 17

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на смартфоны iPhone 17 без необходимости предоплаты. Чтобы узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе первым, нужно оставить заявку на сайте — вносить оплату не потребуется. С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о сроках появления новых моделей на маркетплейсе и их цене, после чего смогут принять решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Перед тем как оставить заявку на предзаказ, покупателю нужно войти в личный кабинет в приложении или на сайте. На следующий день после презентации новой линейки смартфонов он получит от «Яндекс Маркета» пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов.

Модельный ряд и характеристики новой линейки, а также дата официального старта мировых продаж станут известны во время презентации Apple в сентябре 2025 г. В этот же день новинки появятся в продаже на сайте «Яндекс Маркета». К заказу также будут доступны чехлы и аксессуары для новых моделей iPhone от Commo — бренда «Яндекс Фабрики».

Перейти на сайт предзаказа можно через поисковую строку на сайте «Яндекс Маркета». Например, вбить запрос «айфон 17» или просто iPhone 17.