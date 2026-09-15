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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
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Мероприятия 894

GfK Omnibus GfK Омнибус

СОБЫТИЯ


15.09.2026 «М.Видео» расширяет партнерскую логистическую инфраструктуру пунктами выдачи «Магнита» 1
16.01.2018 GfK: Интернет-аудитория в России в 2017 году выросла на 3 миллиона пользователей 3
27.10.2017 Исследование GfK: Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году 2
14.08.2017 Кризис отступает. Россияне перестают экономить на покупке электроники 1
27.01.2017 Аудитория Рунета прекратила расти 4
25.08.2016 В кризис каждый третий россиянин тратит деньги на платный контент в Сети. Опрос 1
16.07.2009 Россияне считают страну не готовой бороться со "свиным гриппом" 1
19.02.2007 Половина россиян не пользуются системами электронных платежей 1
13.07.2006 Россияне предпочли рекламу в интернете 1
04.04.2006 Платежные терминалы популярны у рунетчиков 1
20.12.2005 Рунет: блоги популярнее e-торговли 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

GfK Omnibus и организации, системы, технологии, персоны:

Paysafe - Optimal Payments - Skrill - Moneybookers - Paysafecard - Neteller 20 1
Yandex - Яндекс 9315 1
Apple Inc 13247 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1729 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1953 1
Assist - Ассист 219 1
Рапида НКО - платежные система 146 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 257 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27032 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9833 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9646 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18459 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3220 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 1
Microsoft Windows планшеты 59 1
Google Android устройства-девайсы 855 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3257 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2340 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13558 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10300 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22729 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15513 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4631 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13742 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9515 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14379 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5412 1
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 74 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8571 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 854 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13780 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 297 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Google Android 15323 1
Apple iOS 8626 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 970 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Первушина Елена 1 1
Демидов Александр 20 1
Бакальчук Владислав 51 1
Кетов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 2
Франция - Французская Республика 8193 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Европа 25010 1
Япония 13837 1
Исландия 255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 1
Россия - УФО - Свердловская область 1987 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 1
Германия - Федеративная Республика 13275 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2875 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2321 1
Нидерланды 3763 1
Россия - УФО - Челябинская область 1523 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1430 1
Аргентина - Аргентинская Республика 618 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 7
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2177 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3809 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6777 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7647 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6842 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 179 1
Зоология - наука о животных 2901 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 709 1
Здравоохранение - ОРВИ - "свиной грипп" - swine influenza 50 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11437 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 68 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1653 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 181 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5825 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5028 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5635 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6236 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 123 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 266 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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