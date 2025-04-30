Покупатели «Яндекс Маркета» смогут найти и сравнить товары в чате с искусственным интеллектом

В приложении «Яндекс Маркета» появился чат с ассистентом на базе искусственного интеллекта (ИИ). «Маркет» стал первым в России маркетплейсом с такой функцией. ИИ-ассистент поможет покупателям сервиса решать разнообразные задачи без необходимости обращаться к другим источникам. ИИ подберет товары по запросу пользователя, расскажет об их преимуществах и сравнит с аналогичными. Благодаря этому покупатели смогут быстрее найти нужный товар или разобраться в сложных параметрах, например, у техники. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ассистент «Маркета» запущен в бета-режиме, а чтобы его ответы становились лучше, им можно ставить лайки и дизлайки. ИИ-ассистент работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro, которую специалисты дообучили на данных о товарах маркетплейса, включая отзывы. Он уже умеет разбираться в характеристиках товаров, может объяснить, чем один лучше другого, а также предлагать альтернативы. В своих ответах искусственный интеллект учитывает предпочтения покупателя и выдает ему персонализированную подборку товаров.

Покупатель может задать ассистенту в чате любые вопросы о товарах маркетплейса: о бытовой технике и электронике, одежде, спортивном инвентаре и др. В диалоге пользователь может уточнить свои пожелания — например, попросить выбрать умные часы, которые лучше всего подходят для бега, или узнать, из какого материала выбрать летнюю рубашку, чтобы не было жарко. Открыть чат с ассистентом можно в основной панели навигации приложения. Покупатель сможет сразу задать вопросы о понравившемся товаре и быстро найти предложения с похожими характеристиками. История общения с ассистентом в чате хранится ограниченное время.

В будущем ассистент «Маркета» поможет не только с информационными запросами, но и с другими задачами: от обращения в службу поддержки «Маркета» до сбора ребенка в школу. «Яндекс» также планирует запустить ИИ-ассистентов в других сервисах электронной коммерции – в «Еде» и «Лавке». Свою версию помощника с искусственным интеллектом уже тестирует «Лавка»: он познакомит покупателей с ассортиментом сервиса, подскажет, что заказать на завтрак или рецепт блюда.