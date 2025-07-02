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«Яндекс Маркет» «заморозил» для продавцов тариф за продажи с витрин

«Яндекс Маркет» для своих продавцов, чьи товары будут проданы через витрины магазинов, зафиксировал тариф на размещение в размере 5% до конца 2027 г. Независимо от того, в какой категории продает партнер, на каждый заказ с его витрины будет действовать тариф в размере 5% в течение трех лет. Кроме того, сниженный тариф распространяется и на повторные заказы подписчиков в течение 6 месяцев, даже если они нашли товар не на витрине, а, например, в поиске. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Также в «Яндексе» подвели первые итоги работы с витринами: число партнеров, оформивших их, с момента запуска выросло в 4 раза, а количество подписчиков уже достигло 7 млн. Если для покупателей витрины — это возможность следить за новинками понравившихся брендов и получать от них спецпредложения, то для продавцов это дополнительная выгода. Средний чек у партнеров с витринами выше на 20%, чем в целом на «Яндекс Маркете», а также растет возвращаемость и частотность покупок.

Также «Яндекс Маркет» планирует расширить функционал витрин в ближайшее время - добавить акции в избранном и на главной странице, подборки товаров, обзоры и т.д.

В апреле 2025 г. «Яндекс Маркет» запустил витрины магазинов — с их помощью каждый продавец может бесплатно оформить персональное пространство на площадке со своим дизайном, без товаров конкурентов и чужой рекламы. И взаимодействовать там с аудиторией как на своем сайте или в соцсетях.

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