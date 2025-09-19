«Яндекс Маркет»: покупатели чаще всего выбирают модели iPhone 17 Pro и Pro Max с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ

В преддверии старта мировых продаж линейки смартфонов iPhone 17 «Яндекс Маркет» поделился данными о спросе: какие модели заказывают чаще всего, какие смартфоны страхуют и какие способы доставки выбирают покупатели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

«Яндекс Маркет» стал одной из первых площадок, где можно было заказать линейку iPhone 17 уже на следующий день после презентации. В период с 10 по 17 сентября 2025 г. спрос на линейку iPhone 17 более чем в три раза превысил показатели по iPhone 16 за аналогичный период годом ранее. Покупатели могут получить смартфоны с доставкой уже с 27 сентября 2025 г.

Самые популярные модели

По данным маркетплейса, покупатели чаще всего выбирают модели iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 ГБ, Pro Max с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ, Pro с объемом памяти 512 ГБ и iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ. На модели Pro 256 и Pro Max 256 приходится 31% и 22% заказов соответственно. Наиболее популярные цвета смартфона — «космический оранжевый», «темно-синий» и «серебристый».

Стоимость смартфонов на маркетплейсе варьируется в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Так, цена на iPhone 17 в среднем составляет 110 000 руб., на iPhone Air - около 135 000 руб., iPhone 17 Pro - около 153 000 руб., а iPhone 17 Pro Max — около 162 000 руб. При этом на маркетплейсе могут встречаться предложения ниже.

Доставка и страховка

Чаще всего покупатели iPhone 17 выбирают доставку до ближайшего пункта выдачи заказов (ПВЗ) — на этот формат доставки приходится 65% всех заказов. Еще 25% выбирают доставку по клику за 15 минут. Лидерами по заказам моделей линейки iPhone 17 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

В 2025 г. при оформлении покупки пользователи могут приобрести и страховку на смартфон: полис позволит получить новое устройство в случае негарантийной поломки. Ее выбирают для iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Чехлы для iPhone 17 от Commo

К дню старта продаж «Яндекс Фабрика» представила линейку силиконовых чехлов для iPhone 17 от бренда Commo. Модели имеют покрытие Soft touch, благодаря которому не скользят в руках. Они поддерживают беспроводную зарядку и имеют защитный бортик для камеры.

Чехлы Commo Shield Case выпускаются в традиционных желтом, светло-серо-зеленом и черном цветах, а также в новых оттенках: терракотовом, пурпурном, персиково-розовом, льняном, «папайя», небесно-голубом и бордовом. Купить их можно эксклюзивно на «Яндекс Маркете».