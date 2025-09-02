«Яндекс Маркет»: каждый третий россиянин доверил бы выбор техники искусственному интеллекту

«Яндекс Маркет» изучил роль ИИ-ассистентов в онлайн-шопинге и выявил, какие функции оказались наиболее востребованы при выборе товаров. Умение суммировать отзывы на товары других людей (40%), подбирать вещи под личные предпочтения (34%) и разъяснять сложные характеристики простыми словами (33%) оказались самыми полезными функциями ИИ-ассистентов, показал опрос «Яндекс Маркета».

Наибольшую помощь ИИ в онлайн-шопинге пользователи видят в том, что технология учитывает больше параметров, чем человек (33%), дает более объективные рекомендации (21%) и помогает экономить время (15%).

Практически каждый третий россиянин (30%) доверил бы нейросети выбор компьютерной техники, 28% — товаров для строительства и ремонта, 27% — бытовой техники. Эти данные подтверждает и аналитика «Яндекс Маркета»: в апреле сервис представил бета-версию ИИ-ассистента с искусственным интеллектом (ИИ). Более половины запросов пользователей в нём связаны именно с выбором товаров — электроники, бытовой техники, спортивных товаров, одежды и обуви.

Главная польза ИИ для онлайн-шопинга в том, что он облегчает поиск и сравнение товаров, снимая эту рутинную задачу с покупателей. Респонденты (76%) признаются, что при выборе товара им зачастую приходится искать дополнительную информацию на сторонних сайтах и форумах. Кроме того, трети опрошенных (32%) сложно определиться с подходящей моделью среди множества вариантов, а почти каждый пятый (19%) боится ошибиться и взять некачественный товар. Эти и другие задачи они готовы делегировать ИИ-ассистентам.

Исследование основано на данных опроса 1302 россиян из 17 регионов России в возрасте от 18 лет, а также на аналитике «Яндекс Маркета».